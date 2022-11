Roma e Ludogorets, sesta ed ultima giornata del gruppo C di Europa League 2022/2023. Calcio d'inizio giovedì 3 novembre alle ore 21.00, arbitra il match il montenegrino Nikola Dabanovic. Con il Real Betis matematicamente primo, giallorossi e bulgari sono appaiati a sette punti e si giocano la seconda posizione, quella che permette di andare allo spareggio con una delle terze dei gironi di Champions. All'andata finì con una Scontro diretto per i sedicesimi di Europa League quello che va in scena allo Stadio Olimpico tra, sesta ed ultima giornata del2022/2023. Calcio d'inizio giovedì 3 novembre alle ore 21.00, arbitra il match il montenegrino Nikola Dabanovic. Con il Real Betis matematicamente primo, giallorossi e bulgari sono appaiati a sette punti e si giocano la seconda posizione, quella che permette di andare allo spareggio con una delle terze dei gironi di Champions. All'andata finì con una sconfitta esterna per 2-1 , dunque per la squadra di Mourinho è concesso un solo risultato - la vittoria - per proseguire il cammino in questa competizione, altrimenti "retrocederebbe" nel torneo vinto la scorsa stagione. Giallorossi che dovranno fare a meno, oltre ai soliti Dybala e Wijnaldum, dello squalificato Zaniolo e dell'infortunato Spinazzola.

ROMA-LUDOGORETS: LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Viña, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho; Tekpetey, Cauly, Rick; Thiago.

ARBITRO: Nikola Dabanovic (Montenegro)

ROMA-LUDOGORETS: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Giovedì 3 novembre, calcio d’inizio ore 21:00, è possibile vedere l’incontro tra Roma e Ludogorets in chiaro su TV8 e in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Il match è anche sulla piattaforma DAZN e in streaming su Sky Go, Now e Infinity+, oltre che sul sito di TV8. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

ROMA-LUDOGORETS: LE STATISTICHE OPTA

- La vittoria del Ludogorets sulla Roma nella prima giornata di UEFA Europa League di questa stagione è l'unico precedente tra queste due squadre in Europa.

- La Roma è imbattuta in casa contro le squadre bulgare in Europa (4 vittorie e 1 pareggio) e ha mantenuto quattro volte la porta inviolata.

- Il Ludogorets ha vinto la sua prima partita in trasferta contro un avversario italiano nel febbraio 2014 (Lazio) ma ha perso contro Milan e Inter.

- La Roma ha perso l'ultima partita in casa in Europa, dopo una serie di 20 match consecutivi senza sconfitte all'Olimpico (14 vittorie e 6 pareggi). È dal 2014-15 che non perdono in due partite casalinghe di fila in una sola stagione nelle competizioni europee.

- Il Ludogorets non ha vinto in nessuna delle sue 11 partite in trasferta in UEFA Europa League (3 pareggi e 8 sconfitte) e non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata.

