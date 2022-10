José Mourinho non è dei migliori. Il tecnico della Roma, che a microfoni e telecamere aveva affidato tutto il suo Il Corriere dello Sport era a Trigoria per l'allenamento della Roma e ha riscontrato che l'umore dinon è dei migliori. Il tecnico della Roma, che a microfoni e telecamere aveva affidato tutto il suo disappunto per come i suoi giocatori reagiscono alle indicazioni che ricevono , questa volta ha intenzione di portare in campo in Europa League una squadra più reattiva e feroce e per farlo il primo a inferocirsi è lui stesso.

A quanto pare, infatti, lo Special One ha diretto un allenamento nervoso, fatto di continue interruzioni e di rimproveri ogniqualvolta veniva sbagliato un movimento o un passaggio. Sembra proprio che il tecnico portoghese non abbia più pazienza e soprattutto voglia vedere una squadra che sia a sua misura, per cercare di scendere in campo contro il Betis Siviglia con un altro piglio.

