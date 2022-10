Le squadre di forte mentalità hanno una grande motivazione sempre. Do poco credito alla vittoria con l'Atalanta, la ritengo ancora una prestazione occasionale: affrontavamo una squadra forte, che temevamo, di fronte a uno stadio pieno, era facile dare il massimo. Il salto di qualità lo faremo quando giocheremo allo stesso modo in uno stadio mezzo vuoto con una squadra quasi retrocessa". In conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League all'Olimpico contro il Midtjylland, Sono partite che ci possono dare o possono togliere, dipende dalla mentalità. Se non siamo maturi e ci sentiamo appagati, ci tolgono, perché giocheremo con meno motivazioni. Noi dobbiamo diventare grandi in Italia prima ancora di diventare tali in Europa, come hanno fatto Milan e Napoli". ". In conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League all'Olimpico contro il Midtjylland, Maurizio Sarri analizza così il momento della sua Lazio , reduce da una convincente vittoria per 2-0 in campionato sul campo della Dea : "".

Sul percorso in Europa

"Finora è stato condizionato da una partita che abbiamo sbagliato, poi non abbiamo commesso grandi errori: abbiamo pareggiato in Austria e pareggiato con lo Sturm Graz da noi giocando in dieci per un tempo. Avevamo davanti un arbitro che non doveva essere a questo livello, non aveva i requisiti per essere internazionale".

Sul terreno dell'Olimpico

"Mi preoccupa. La partita fatta a Bergamo su un biliardo non è replicabile e per il nostro modo di giocare è un handicap non da poco. A me gli altri modi di giocare non riescono".

Sul ritiro durante i Mondiali

"In qualche posto lo dovremo fare, spero non in Argentina perché è una follia dal punto di vista tecnico. Rientreremmo giocando a inizio gennaio a 5-6 gradi, perciò andare a fare un ritiro a 30 gradi con un viaggio di 15 ore è una follia".

