Calcio

Sarri dopo Lazio-Sturm Graz: "Arbitro non all'altezza, non capisco come sia arrivato a questi livelli"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico della Lazio parla in conferenza stampa dopo il pareggio contro lo Sturm Graz e punta l'indice contro il direttore di gara, il tedesco Stegemann: "Non capisco come possa essere arrivato a questi livelli".

00:00:49, un' ora fa