L'urna di Istanbul ha emesso i propri verdetti e composto i gironi dell'Europa League 2022-23. Una competizione che cerca il successore all'Eintracht Francoforte, campione in carica e proprio per questo promosso in Champions League. Si riparte in un'annata anomala fra maxi-sosta per il Mondiale in Qatar e un calendario estremamente concentrato. Le due rappresentanti per l'Italia sono Roma e Lazio, che andranno alla caccia della finale di Budapest alla Puskas Arena il prossimo 31 maggio 2023. Un breve recap solo sul regolamento della fase a gironi dell'Europa League: la prima classificata va dritta agli ottavi, la seconda fa lo spareggio contro le retrocesse dalla Champions League, la terza fa lo spareggio contro le seconde dalla Conference League, la quarta è fuori dai giochi.

Il girone della Roma

Ludogorets, Betis, HJK Helsinki. Non va male a José Mourinho, che evita alcune mine vaganti in seconda fascia ma pesca male dalla terza, dove arriva il Betis. E' comunque un girone con due squadre decisamente sulla carta più forti - Roma e Betis - e due teoricamente inferiori. Il Ludogorets vince il campionato in Bulgaria da 11 anni e ha fatto anche qualche apparizione in Champions, in un girone per altro con l'Inter. I finlandesi dell'HJK Helsinki invece mancavano in Europa League da ben 7 anni. La Roma ha buona chance, ma per il primo posto - ossia quello che porta diretto agli ottavi di finale - non sarà comunque semplice.

La Roma pescata nell'urna del sorteggio di Europa League 2022, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il girone della Lazio

Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz. I "simpatici" tifosi del Feyenoord tornano a Roma dopo l'episodio della fontana del Bernini di qualche anno fa. Starà alle autorità evitare che la vergogna si ripeta. Episodi di ordine pubblico a parte, il Feyenoord è reduce dalla finale di Tirana di Conference League proprio contro la Roma, ma ha perso il suo bomber Dessers - capocannoniere della passata edizione di Conference - oggi alla Cremonese. Ci sono poi i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz. Quest'ultima squadra ha visto proprio in queste ore assistere alla partenza del suo bomber, Rasmus Hojlund, nuovo acquisto dell'Atalanta. Un girone dove in ogni caso la Lazio ha tutte le carte in regola per provare a qualificarsi agli ottavi.

Le altre

Dando un’occhiata agli altri spunti che ha offerto questo sorteggio, bisogna evidenziare la difficoltà del Gruppo A, quello dell'Arsenal, dove oltre al PSV c'è il Bodo - a un passo dall'accesso in Champions e l'anno scorso problema più volte per la Roma - e i campioni di Svizzera dello Zurigo. Non male anche il gruppo H, dove le ambizioni dei turchi del Trabzonspor si scontreranno con il Monaco, la Stella Rossa di Stankovic e il Ferencvaros, squadra che sogna di raggiungere la finale nella sua Budapest.

I gironi dell'Europa League 2022-23

GIRONE A

Arsenal

PSV

Bodo/Glimt

Zurigo

GIRONE B

Dinamo Kiev

Rennes

Fenerbahce

AEK Larnaca

GIRONE C

Roma

Ludogorets

Betis Siviglia

HJK Helsinki

GIRONE D

Braga

Malmo

Union Berlino

Union Saint-Gilloise

GIRONE E

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff

Omonia Nicosia

GIRONE F

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

GIRONE G

Olympiacos

Qarabag

Friburgo

Nantes

GIRONE H

Stella Rossa

Monaco

Ferencvaros

Trabzonspor

Le date della fase a gironi: 6 giornate in meno di due mesi

8 settembre: prima giornata

15 settembre: seconda giornata

6 ottobre: terza giornata

13 ottobre: quarta giornata

27 ottobre: quinta giornata

3 novembre: sesta giornata

