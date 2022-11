dei sorteggi di Europa League. 13.30 l'urna di Nyon (Svizzera) decreterà gli accoppiamenti degli spareggi (i sedicesimi, di fatto) della seconda coppa continentale per importanza e vedrà coinvolte due squadre nostrane: la Juventus, Roma, che Lunedì 7 novembre è anche il giorno Oltre alla Champions , allel'urna di Nyon (Svizzera) decreterà gli accoppiamenti degli spareggi (i sedicesimi, di fatto) della seconda coppa continentale per importanza e vedrà coinvolte due squadre nostrane: la retrocessa dalla Champions League dopo il terzo posto nel girone, e la, che ha chiuso seconda il suo raggruppamento . Le avversarie di peso non mancano per entrambe, visto che lo spauracchio dei bianconeri si chiama Manchester United dell'ex Cristiano Ronaldo e quello dei giallorossi è il Barcellona.

Ad

Europa League Mou punge Tare: "Lazio favorita in Conference anche se a lui non piace" 04/11/2022 ALLE 09:34

12:23 - Finiti i sorteggi di Champions

Si sono già svolti i sorteggi degli ottavi di Champions League! Questi gli accoppiamenti:

Lipsia-Manchester City

Bruges-Benfica

Liverpool-Real Madrid

MILAN-Tottenham

Eintracht Francoforte-NAPOLI

Borussia Dortmund-Chelsea

Porto-INTER

Bayern Monaco-PSG

12:12 - Le squadre già qualificate agli ottavi

Le vincitrici dei gironi di Europa League sono già qualificate agli ottavi e sfideranno le vincenti degli accoppiamenti sorteggiati quest'oggi. Il nuovo sorteggio verrà effettuato il 24 febbraio 2023. Le squadre già agli ottavi sono: Arsenal (Inghilterra), Fenerbahce (Turchia), Betis (Spagna), Royale Union (Belgio), Real Sociedad (Spagna), Feyenoord (Paesi Bassi), Friburgo (Germania) e Ferncvaros (Ungheria).

11:57 - Le possibili avversarie della Roma

I giallorossi hanno chiuso al secondo posto nel girone vinto dal Betis e per accedere agli ottavi di Europa League dovranno prendersi lo scalpo di una terza di Champions. Non può essere la Juventus, e dunque alla Roma resta una di queste squadre:

AJAX (Paesi Bassi)

BAYER LEVERKUSEN (Gernania)

BARCELLONA (Spagna)

SPORTING (Portogallo)

SALISBURGO (Austria)

SHAKHTAR DONETSK (Ucraina)

SIVIGLIA (Spagna)

11:53 - Le possibili avversarie della Juventus

I bianconeri sono retrocessi dalla Champions e affronteranno una delle seconde dei gironi di Europa League. Tolta la Roma, che non può essere affrontata in questa fase, la Juventus pescherà una di queste avversarie:

PSV (Paesi Bassi)

RENNES (Francia)

UNION BERLINO (Germania)

MANCHESTER UNITED (Inghilterra)

MIDTJYLLAND (Danimarca)

NANTES (Francia)

MONACO (Francia)

Come funziona il sorteggio?

Al sorteggio partecipano sedici squadre: le otto arrivate seconde nei gironi (teste di serie) e le otto formazioni arrivate terze nei gironi di Champions League (non teste di serie). Chi vincerà gli spareggi, raggiungerà agli ottavi di finale le otto che hanno chiuso al primo posto i gironi di Europa League. Non possono essere accoppiate due squadre della stesso Paese. Le teste di serie disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre teste di serie (seconde di Europa League):

PSV (Paesi Bassi)

Rennes (Francia)

ROMA (Italia)

Union Berlino (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Midtjylland (Danimarca)

Nantes (Francia)

Monaco (Francia)

Le squadre non teste di serie (terze di Champions League)

Ajax (Paesi Bassi)

Bayer Leverkusen (Gernania)

Barcellona (Spagna)

Sporting (Portogallo)

Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Siviglia (Spagna)

JUVENTUS (Italia).

Le date degli spareggi

Le gare d'andata sono in programma il 16 febbraio 2023, mentre il ritorno si giocherà il 23 febbraio.

Dove vedere il sorteggio

Il sorteggio di Europa League sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20. E’ possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della UEFA.

Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma..."

Europa League Roma-Ludogorets 3-1, pagelle: Zaniolo scintillante, Pellegrini glaciale 03/11/2022 ALLE 23:06