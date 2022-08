Sky, il GM della Roma, Tiago Pinto ha commentato a caldo l’esito del sorteggio: “In Europa è sempre difficile, ogni anno ci sono delle sorprese. Avevamo già avuto modo di affrontare il Betis in un’amichevole un po’ “caliente”. L’obiettivo è andare avanti nella competizione: questo è il nostro obiettivo. Quando una squadra vince una competizione, aumenta la fiducia collettiva”. Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki . Queste le prossime rivali della Roma nel girone C di Europa League . L’urna di Istanbul non è stata malvagia nei confronti dei giallorossi, anche se c’è un solo pass per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Con il secondo posto infatti si accede allo spareggio con le temibili terze classificate dei gironi di Champions League. Dunque, gli uomini di Mourinho non potranno fare passi falsi per avere un cammino più semplice e soprattutto dovranno stare attenti al Betis. Ai microfoni di, il GM della Roma,ha commentato a caldo l’esito del sorteggio: “”.

Ha parlato anche del mercato: “Abbiamo costruito una squadra forte, però il mercato non è ancora chiuso. Manca ancora qualche giorno, vediamo cosa si può fare”. Tuttavia non si è sbilanciato su Camara e Belotti e si è soffermato piuttosto sulla risposta dei tifosi, da cui si denota un grande entusiasmo: “Voglio ringraziare i tifosi della Roma perché abbiamo venduto tanti abbonamenti per le coppe prima del sorteggio. I tifosi della Roma hanno capito che quando c’è un problema troviamo subito una soluzione. Come l’infortunio di Spinazzola o l’uscita di Dzeko. Fino alla fine del mercato lavoreremo per avere una squadra più forte rispetto alla scorsa stagione”.

Infine sull’infortunio di Wijnaldum ha detto: “Sono state 24 ore davvero difficili da seguire. Ci siamo impegnati tanto per portare Gini qui. In una settimana sembrava fosse qui da un anno. Abbiamo avuto sfortuna, ma lui è stato il primo a mostrare motivazione per recuperare. Sarà il nostro rinforzo di gennaio, lo aspettiamo”.

