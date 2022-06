Tutto l'orgoglio della Nazionale femminile di calcio nelle parole di Sara Gama. Capitano della Nazionale e di tutto il movimento pallonaro in rosa: il lungo e faticoso passaggio al professionismo, le competizioni giocate con quel numero tre sulle spalle, la promessa di dare tutto anche nei prossimi, imminenti campionati europei in Inghilterra...

Milena Bertolini e Sara Gama Credit Foto Getty Images

Azzurre verso l'Europeo: guida capitan Sara Gama

Le Azzurre partiranno il 10 luglio a Rotherham contro la Francia, prima l'amichevole contro la Spagna. Alla Gazzetta dello Sport, Sara Gama ha confidato: "Dovremo mettere da parte le emozioni, anche se in quest'ultimo periodo ce ne sono state tante. Dall'essere ricevute dal presidente Sergio Mattarella nel 2019 in occasione dei Mondiali, alla ribalta che abbiamo avuto in questi anni. Tutto ciò ha contribuito all'innalzamento dei valori del nostro movimento, all'approdo al professionismo".

La passione di Sara

Gama, una vita tra pallone e... politica del calcio. Un ruolo che, con ogni probabilità, conserverà e implementerà a fine carriera: "E' la mia passione, ci penso ogni giorno. Anzitutto comincerò col corso di direttore sportivo e poi si vedrà, ma la strada è quella. Per questo Europeo ci siamo preparate tanto, anche col supporto delle ragazze escluse all'ultimo minuto".

Sara Gama, il capitano della Nazionale femminile di calcio - 2019 Credit Foto Getty Images

Obiettivo stupire tutti, ancora una volta

"Siamo un gruppo davvero unito e saremo mosse dalla stessa passione che ci condusse sino a quarti di finale del Mondiale, tre anni fa. Da juventina, in questa competizione continentale incontrerò, da avversarie, Peyraud-Magnin e Gunnasdottir, futura bianconera. Ecco, questa è un'altra testimonianza di come, col professionismo, la nostra Serie A possa crescere e fare passi da gigante.

