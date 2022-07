I calzoncini bianchi possono trasformarsi in un problema per le atlete in un certo periodo del mese. E anche durante gli Europei femminili non stanno mancando le osservazioni a riguardo.

Le calciatrici della nazionale inglese hanno avanzato la richiesta di poter cambiare la colorazione dei pantaloncini, tornando al blu già indossato durante i Mondiali giocati nel 2019 in Francia e quattro anni prima in Canada. Per Euro 2022, infatti, la Federcalcio inglese ha sfoggiato una divisa completamente bianca.

Ad

Il bianco? Non è pratico durante quel periodo del mese

Euro 2022 Buona la prima dell'Inghilterra agli Europei femminili: 1-0 all'Austria 06/07/2022 A 21:00

Beth Mead, autrice del gol che ha regalato la vittoria all'Inghilterra Però non è molto pratica durante quel periodo del mese. Ne abbiamo parlato come squadra, e abbiamo riportato le nostre osservazioni a Nike. Speriamo che possano introdurre dei cambiamenti". "Indossare una divisa bianca è molto elegante - ha dichiarato, autrice del gol che ha regalato la vittoria all'Inghilterra nella partita inaugurale del torneo contro l'Austria -.. Ne abbiamo parlato come squadra, e abbiamo riportato le nostre osservazioni a Nike. Speriamo che possano introdurre dei cambiamenti".

Beth Mead festeggia il gol realizzato nella partita inaugurale degli Europei femminili 2022 tra Inghilterra e Austria. Credit Foto Eurosport

Alle parole di Mead si sono aggiunte quelle della compagna, Georgia Stanway. "È un tema che portiamo all'attenzione parlando come squadra. Penso che il prossimo anno ci possa essere un cambiamento. Certo, è difficile, perché quando sei in campo, non conta più nulla. Appena l'adrenalina inizia a pompare, nessuna di noi pensa più al colore della divisa".

La risposta di Nike: comprensione, ma modifiche non previste nel breve periodo

La federcalcio inglese e lo sponsor tecnico, Nike, hanno raccolto le osservazioni delle giocatrici. Ma, per ora, non si vede la possibilità di un cambiamento rapido. Quantomeno, non durante questa edizione degli Europei, che saranno conclusi in maglia bianca.

"Abbiamo compreso il discorso fatto dalle nostre atlete - ha spiegato Nike in una nota -. Indossare colori chiari può trasformarsi in una barriera sportiva in certi giorni del mese. Resteremo in contatto con le nostre atlete per trovare una soluzione che soddisfi le loro necessità, ma consulteremo anche club, federazioni e associazioni sportive per definire i colori delle uniformi da gioco".

Olanda-Svezia, tifose scatenate: cartoline da Euro 2022

Euro 2022 Buona la prima dell'Inghilterra agli Europei femminili: 1-0 all'Austria 06/07/2022 A 21:00