Gli Europei 2022 di calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, martedì 26 luglio: nella prima sfida delle semifinali ad eliminazione diretta l’Inghilterra padrona di casa ha battuto la Svezia per 4-0, approdando così all’ultimo atto della competizione. In un primo tempo equilibrato è la zampata di Mead su assist vincente di Bronze a spaccare la partita al 34′, per l’1-0 con cui si va al riposo. Ad inizio ripresa i ruoli si invertono e l’Inghilterra raddoppia: al 48′ è Mead a servire l’assist vincente a Bronze per il 2-0.

Il triplo cambio svedese non sortisce effetti, mentre nell’Inghilterra al 57′ entra Russo, che al 68′ firma il 3-0. La Svezia si gioca gli ultimi cambi, ma al 76′ Kirby chiude definitivamente i conti su assist vincente di Mead firmando il 4-0, score con cui si giunge al triplice fischio finale.

