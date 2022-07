Gli Europei 2022 di calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, mercoledì 20 luglio: nella prima sfida dei quarti di finale ad eliminazione diretta l’Inghilterra padrona di casa ha battuto la Spagna per 2-1 dopo i tempi supplementari, approdando così al penultimo atto della competizione.

Dopo un primo tempo equilibrato, ma in cui il giallo rimediato da Mapi Leon al 45′ è l’unica nota di colore, nella ripresa la Spagna, anche grazie all’innesto di Del Castillo sale in cattedra e passa in vantaggio al 54′ con la rete di Gonzalez Rodriguez su assist vincente proprio di Del Castillo.

La Spagna, che infligge così all’Inghilterra il primo gol al passivo dopo 14 segnati nella prima fase a gironi, è padrona del campo nonostante i cambi spingano in avanti il baricentro inglese. Al minuto 84, però, quando la sfida sembra andare verso le iberiche, ecco che Toone, su assist di Russo, trova il gol dell’1-1.

L’Inghilterra spinge alla ricerca del gol vittoria, ma si va ai supplementari. La pressione inglese viene premiata quasi subito: al 96′ Stanway ribalta il match su assistenza di Walsh e firma il 2-1. La Spagna non riesce a riequilibrare il match e così dopo 120′ di sofferenza i tifosi di casa possono fare festa.

