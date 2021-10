A Manchester (Gran Bretagna) è andato in scena il sorteggio degli Europei 2022 di calcio femminile, in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime due classificate si ogni raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. L’Italia, che nell’edizione del 2017 venne eliminata nella fase a gironi, può ritenersi abbastanza fortunata per il responso dell’urna.

Ad

Le azzurre incroceranno la sempre temibile Francia (ma hanno evitato Olanda, Germania e Inghilterra), oltre che con le non insuperabili Belgio e Islanda. Le ragazze del ct Milena Bertolini sono state inserite nel gruppo D. Si preannuncia grande spettacolo nel girone C con Olanda, Svezia, Russia, Svizzera. La Germania incrocerà invece Danimarca, Spagna e Finlandia nella Pool B. Fortunata l’Inghilterra che ha pescato Austria, Norvegia e Irlanda del Nord. Di seguito i gironi degli Europei 2022 di calcio femminile.

Calcio La famiglia Ronaldo si allarga, in arrivo due gemelli UN' ORA FA

Europei 2022, i gironi

GIRONE A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord.

GIRONE B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia.

GIRONE C: Olanda, Svezia, Russia, Svizzera.

GIRONE D: Francia, ITALIA, Belgio, Islanda.

Bertolini: "Per giocare con i miei compagni avevo i capelli corti, mi facevo chiamare Mario"

Serie A Paradosso Napoli: vola in classifica ma è snobbato dai tifosi 2 ORE FA