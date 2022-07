Successo netto della Spagna contro la Finlandia nella partita valida per il Gruppo B degli Europei 2022 di calcio femminile. Allo Stadium MK di Milton Keynes (Inghilterra), la Roja ha impartito una dura lezione alle finniche, prevalendo per 4-1. Nonostante le assenze molto pesanti del Pallone d’Oro, Alexia Putellas (infortunatasi gravemente al ginocchio nel corso di un allenamento in preparazione) e della top scorer Jennifer Hermoso, le iberiche hanno fatto la differenza soprattutto dal punto di vista tecnico.

Nella prima frazione di gioco, però, erano state le finniche a sbloccare il punteggio per prime grazie a una realizzazione al 1′ di Linda Sallstrom, innescata da Anna Westerlund. Le spagnole non si sono lasciate scomporre più di tanto e al 26′ sono pervenute al pareggio con la giocatrice del Barcellona, Irene Paredes. L’inerzia della partita è mutata ancor di più in favore delle Furie Rosse e al 41′ un’altra calciatrice del Barça, Aitana Bonmati, si è fatta trovare puntuale all’appuntamento.

Nel secondo tempo le finlandesi hanno cercato di far valere la loro fisicità, ma la loro azione ha sempre trovato una valida opposizione delle spagnole. E così al 75′ il tris è arrivato puntuale: Lucia Garcia Cordoba ha gonfiato la rete con freddezza. Il poker è stato servito al 95′ con la marcatura su rigore di Mariona Caldentey. Spagna che quindi vola in testa al raggruppamento in attesa del risultato della sfida tra Germania e Danimarca in programma stasera alle 21.00.

