Gli Europei di calcio femminile di scena in Inghilterra sono entrati nel vivo . Fino al 31 luglio il “Pallone in rosa” sarà protagonista e tra le sedici squadre che si contenderanno il titolo continentale ci sarà anche la Nazionale italiana allenata da Milena Bertolini.

La compagine tricolore è stata inserita nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda e si giocherà i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta con determinazione. Appare chiaro che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. Vediamo quando debutteranno le azzurre!

Italia Francia: quando debuttano le azzurre

Domenica 10 luglio

Ore 21:00 Francia-Italia

Euro 2022 in diretta tv

DIRETTA TV – Sky Sport (tutti i match), Rai Sport (match dell’Italia)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now (tutti i match), Rai Play (match dell’Italia)

Le parole delle protagoniste

Figura di riferimento e top scorer in azzurro, Cristiana Girelli è pronta per la sfida:

“La Francia è senza dubbio la favorita del girone, d’altronde è al n.3 ranking mondiale. Ma anche Islanda e Belgio sono due ottime squadre, siamo capitate in un girone molto equilibrato. Come tutto l’Europeo, non è un caso che sette delle migliori otto dell’ultima Coppa del Mondo fossero squadre europee“, ha affermato l’attaccante della Juventus.

Queste le parole del ct Milena Bertolini:

“Il Mondiale è passato, è stata un’esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione, ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare all’Europeo. Le sensazioni sono diverse ma più ricche“, le considerazioni di Bertolini.

“Stiamo bene abbiamo voglia di iniziare a giocare dopo tanti giorni di allenamento. La Francia è una squadra completa, ne siamo consapevoli, l’affrontiamo cercando di avere molta attenzione e ordine tattico. I dubbi ci sono sempre fanno parte del ruolo dell’allenatrice. Sarò soddisfatta se vedrò che le ragazze hanno dato tutto quello che potevano dare, poi vedremo come andrà a finire“, ha aggiunto a Sky Sport la selezionatrice dell’Italia.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Perisset, Tounkara, Renard, Torrent; Palis, Dali, Mateo; Baltimore, Katoto, Cascarino. Ct. Diacre

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Rosucci; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct. Bartolini

