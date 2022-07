E’ terminata 2-2 al Leigh Sports Village di Leigh il confronto valido per il Gruppo C degli Europei 2022 di calcio femminile tra il Portogallo e la Svizzera. Una sfida il cui esito sembrava segnato dopo il primo tempo, ma poi nella seconda frazione la musica è cambiata.

Le svizzere, infatti, sembravano nel pieno controllo della situazione dopo i primi 45′ di gioco. Le elvetiche erano subito passate in vantaggio grazie a una realizzazione di Coumba Sow, abile a farsi trovare pronta in fase conclusiva dopo 2′ di gioco. Il raddoppio è arrivato poco dopo: al 5′, ispirata dalla campionessa rossocrociata Ramona Bachmann, Rahel Kiwic ha gonfiato la rete. La sfida, per questo, pareva segnata.

Colpevolmente la selezione svizzera non ha trovato modo di mettere a segno il colpo del ko e le portoghesi sono riuscite a riemergere dalle sabbie mobili. Al 58′ una marcatura di Gomes ha riaperto la sfida e 8′ più tardi Jéssica Silva ha trovato un buco nella retroguardia rivale per pervenire al pareggio.

Un riscontro inatteso, vista la differente caratura delle due compagini, che quindi ha portato entrambe a ottenere un punto nel proprio raggruppamento.

Olanda-Svezia 1-1

E’ terminata sull’1-1 la sfida valida per il Gruppo C degli Europei 2022 di calcio femminile tra i Paesi Bassi e la Svezia. Una partita particolarmente attesa che contrapponeva la squadra, campionessa in carica, alla compagine n.2 del ranking FIFA. Un match particolarmente fisico in cui sono state l’individualità ancor più del gioco corale a fare la differenza.

Nella prima frazione di gioco, dopo una fase estremamente equilibrata, Jonna Andersson ha trovato la via della rete al 36′, ben ispirata da Kosovare Asllani, neo giocatrice del Milan. Una rifinitura che ha messo nelle condizioni migliori la scandinava di colpire.

La formazione olandese, però, ha cercato di trovare le contromisure e nella ripresa (al 52′) Jill Roord ha sfruttato un varco nella difesa svedese, trafiggendo il portiere avversario. Un gol importante ai fini della qualificazione. La partita si è sviluppata sul filo di un grande equilibrio e nessuna delle due compagini è riuscita a prevalere.

E, dunque, dopo il pari 2-2 tra Svizzera e Portogallo, un altro pareggio (1-1) tra le due favorite per il raggiungimento della fase a eliminazione diretta.

