Europei di calcio femminile, in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra. Sedici squadre partecipanti alla fase finale della rassegna continentale, la Spagna si presenta da grande Alexia Putellas (Pallone d'oro nel 2021) insieme alle padroni di casa inglesi, alla Francia e all'Olanda. Si tratta di una grandissima occasione per l'Italia di rimettersi in mostra al grande pubblico, dopo che le azzurre si sono fatte conoscere durante i Mondiali 2019 facendo sognare un intero Paese: poche chance di vincere il torneo contro nazionali molto più attrezzate della nostra, ma ragazze pronte a stupire per dimostrare che il settore femminile italiano si sia meritato il doveroso Dopo lo spostamento di un anno per le problematiche legate al Covid e soprattutto per evitare la sovrapposizione con altri grandi eventi, è finalmente tutto pronto per la 13ª edizione degli, in programma. Sedici squadre partecipanti alla fase finale della rassegna continentale, la Spagna si presenta da grande favorita del torneo con la superstar del Barcellona(Pallone d'oro nel 2021) insieme alle padroni di casa inglesi, alla Francia e all'Olanda. Si tratta di una grandissima occasione per l'di rimettersi in mostra al grande pubblico, dopo che le azzurre si sono fatte conoscere durante i Mondiali 2019 facendo sognare un intero Paese: poche chance di vincere il torneo contro nazionali molto più attrezzate della nostra, ma ragazze pronte a stupire per dimostrare che il settore femminile italiano si sia meritato il doveroso passaggio al professionismo a partire dal 1° luglio. Dall'inaugurazione all'Old Trafford di Manchester alla finale al Wembley di Londra, sopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sugli Europei di calcio femminile 2022.

Ad

Euro Europeo femminile al via: Spagna e Olanda favorite, l’Italia mina vagante 4 ORE FA

L'attaccante spagnola Alexia Putellas festeggia insieme alle compagne: la Spagna è la principale favorita per la vittoria degli Europei di calcio femminile 2022 Credit Foto Getty Images

Squadre partecipanti e formula del torneo

16 nazionali femminili si sfidano per salire sul tetto d'Europa a cinque anni di distanza dalla precedente edizione. Tra le qualificate alla competizione è stata esclusa la Russia, per le motivazioni legate alla guerra in Ucraina, e sostituita dal Portogallo.

Le squadre partecipanti sono suddivise in quattro gironi da quattro: le prime due accedono alla fase ad eliminazione diretta, che prevede quarti, semifinali e finale nella straordinaria cornice del Wembley.

Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Portogallo, Svizzera

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

Il calendario degli Europei di calcio femminile 2022

FASE A GIRONI

Mercoledì 6 luglio

Gruppo A: Inghilterra - Austria (21:00, Old Trafford)

Giovedì 7 luglio

Gruppo A: Norvegia - Irlanda del Nord (21:00, Southampton)

Venerdì 8 luglio

Gruppo B: Spagna - Finlandia (18:00, Milton Keynes)

Gruppo B: Germania - Danimarca (21:00, Brentford)

Sabato 9 luglio

Gruppo C: Portogallo - Svizzera (18:00, Wigan & Leigh)

Gruppo C: Olanda - Svezia (21:00, Sheffield)

Domenica 10 luglio

Gruppo D: Belgio - Islanda (18:00 Manchester)

Gruppo D: Francia - Italia (21:00, Rotherham)

Lunedì 11 luglio

Gruppo A: Austria - Irlanda del Nord (18:00 Southampton)

Gruppo A: Inghilterra - Norvegia (21:00, Brighton & Hove)

Martedì 12 luglio

Gruppo B: Danimarca - Finlandia (18:00, Milton Keynes)

Gruppo B: Germania - Spagna (21:00, Brentford)

Mercoledì 13 luglio

Gruppo C: Svezia - Svizzera (18:00, Sheffield)

Gruppo C: Olanda - Portogallo (21:00, Wigan & Leigh)

Giovedì 14 luglio

Gruppo D: Italia - Islanda (18:00, Manchester)

Gruppo D: Francia - Belgio (21:00, Rotherham)

Venerdì 15 luglio

Gruppo A: Irlanda del Nord - Inghilterra (21:00, Southampton)

Gruppo A: Austria - Norvegia (21:00, Brighton & Hove)

Sabato 16 luglio

Gruppo B: Finlandia - Germania (21:00, Milton Keynes)

Gruppo B: Danimarca - Spagna (21:00, Brentford)

Domenica 17 luglio

Gruppo C: Svizzera - Olanda (18:00, Sheffield)

Gruppo C: Svezia - Portogallo (18:00, Wigan & Leigh)

Lunedì 18 luglio

Gruppo D: Islanda - Francia (21:00, Rotherham)

Gruppo D: Italia - Belgio (21:00, Manchester)

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 20 luglio

QF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (21:00, Brighton & Hove)

Giovedì 21 luglio

QF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (21:00, Brentford)

Venerdì 22 luglio

QF3: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D (21:00, Wigan & Leigh)

Sabato 23 luglio

QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C (21:00, Rotherham)

SEMIFINALI

Martedì 26 luglio

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF3 (21:00, Sheffield)

Mercoledì 27 luglio

SF2: Vincente QF2 - Vincente QF4 (21:00, Milton Keynes)

FINALE

Sabato 31 luglio

Vincente SF1: Vincente SF2 (18:00, Wembley)

Le stelle dell'Italia femminile che è tornata al Mondiale dopo 20 anni

Il calendario dell'Italia

gruppo D insieme a Francia, Islanda e Belgio. Un girone impegnativo per le ragazze di Milena Bertolini capitanate da Le Azzurre si trovano nelinsieme a Francia, Islanda e Belgio. Un girone impegnativo per le ragazze di Milena Bertolini capitanate da Sara Gama , che debuttano il 10 luglio contro la Francia, una delle principali candidate al trionfo, per poi affrontare l'Islanda e il temibile Belgio. La nazionale italiana partecipa per la dodicesima volta alla competizione e vanta come miglior piazzamento le finali perse nel 1993 e 1997.

Fase a gironi

Domenica 10 luglio: Francia-Italia, ore 20.00

Giovedì 14 luglio: Italia-Islanda, ore 17.00

Lunedì 18 luglio: Italia-Belgio, ore 20.00

Euro 2022 femminile - Italia pronta a stupire, in azione Lisa Boattin Credit Foto Imago

Sedi e stadi degli Europei femminili 2022

Brighton & Howe Brighton & Hove Community Stadium Londra Brentford Community Stadium Londra Wembley Stadium (solo finale) Manchester Old Trafford (gara d'apertura) Manchester Manchester City Academy Stadium Milton Keynes Stadium MK Rotherham New York Stadium Sheffield Bramall Lane Southampton St Mary's Stadium Wigan & Leigh Leigh Sports Village

Albo d'oro Europei calcio femminile

La nazionale più vincente è la Germania con ben 8 successi su dodici edizioni disputate, segue la Norvegia con due, infine la Svezia prima a salire sul tetto d'Europa e l'Olanda vincitrice della precedente rassegna nel 2017.

1984 Svezia 1987 Norvegia 1989 Germania 1991 Germania 1993 Norvegia 1995 Germania 1997 Germania 2001 Germania 2005 Germania 2009 Germania 2013 Germania 2017 Paesi Bassi

Dove vedere l'Europeo in tv

Tutte le partite degli Europei femminili saranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport sui propri canali (con streaming sul servizio Sky Go e sulla piattaforma NOW) e in chiaro sulle reti Rai e live streaming su Raiplay: le partite dell’Italia femminile saranno visibili in diretta tv su Rai 1, tutte le altre della fase a gironi su Rai Sport, infine su Rai 2 e Raisport quarti, semifinali e finale.

Bertolini: "Per giocare con i miei compagni avevo i capelli corti, mi facevo chiamare Mario"

Euro Grinta Sara Gama: "Per questo Europeo, stessa passione del Mondiale" 27/06/2022 A 07:20