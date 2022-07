Italia, nella seconda giornata del Girone D degli Europei di calcio femminile 2022 pareggia per 1-1 con l’Islanda e si tiene in lizza in chiave passaggio del turno. Il commento del commissario tecnico azzurro Milena Bertolini a fine partita: "Resta tutto nelle nostre mani. Sapevamo che bisognava fare 4 punti per passare il girone e oggi le ragazze sono state brave. Subire un gol così a freddo, in modo incredibile all’inizio, portandosi dietro i cinque gol presi dalla Francia a livello psicologico non era assolutamente facile e si rischiava di farsi trascinare dalla partita". Non il risultato che ci si aspettava, ma resta tutto pienamente nelle mani delle azzurre . L’, nella seconda giornata del Girone D deglie si tiene in lizza in chiave passaggio del turno. Il commento dela fine partita:

La Francia, in virtù delle due vittorie contro Italia e Belgio, è già qualificata ai quarti di finale. Nel gruppo D rimane un solo posto per Italia, Belgio e Islanda. Nell'ultima giornata del girone, in programma lunedì 18 luglio alle 21:00, le azzurre dovranno necessariamente battere il Belgio e sperare che la Francia fermi l'Islanda con una vittoria o un pareggio. In caso di vittoria islandese e contemporanea vittoria azzurra, le ragazze di Bertolini sarebbero eliminate.

L'Italia si qualifica se...

-Batte il Belgio (con qualsiasi risultato)

-L'Islanda non batte la Francia

La situazione del girone D

- Francia, 6 punti

- Islanda, 2 punti

- Belgio, 1 punto

- Italia, 1 punto

