Alexia Putellas, giocatrice della Spagna e del Barcellona che non potrà prendere parte alla rassegna continentale. Una notizia importante scuote gli Europei 2022 di calcio femminile che il 6 luglio prendono il via in Inghilterra. Il riferimento è al grave infortunio di, giocatrice della Spagna e del Barcellona che non potrà prendere parte alla rassegna continentale.

La stella della Roja, Pallone d’Oro, ha subìto infatti in allenamento la rottura del legamento crociato anteriore e per questo non potrà dare il suo contributo alla compagine iberica. Una lesione che, per quanto riportato dai media spagnoli, si temeva sarebbe stata di tale importanza.

Ad

Euro 2022 Europei femminili 2022: calendario, regolamento e dove vedereli in tv 20 ORE FA

Un duro colpo per le Furie Rosse che perdono un tassello molto importante del proprio roster, anche per quanto si è visto nell’amichevole di Castel di Sangro contro l’Italia, con la calciatrice del Barça grande protagonista sia in fase realizzativa che di costruzione del gioco.

Messi vince il suo 7° Pallone d'Oro: rivivi la premiazione

Calcio Gli altri premi del Pallone d'oro '21: Lewandowski "miglior goleador" 29/11/2021 A 22:04