Italia agli Europei femminili 2022 si è conclusa nella fase a gironi, complice il k.o. (0-1) rimediato nello scontro diretto col Belgio, decisivo ai fini della qualificazione alla fase successiva. Una sfida in cui le Azzurre hanno avuto sicuramente le occasioni per pareggiare il goal realizzato da Tine De Caigny al 49' della ripresa, ma in cui non si è mai avuta la sensazione che potessero centrare la vittoria imprescindibile per accedere ai quarti di finale. L'avventura dell'

Al termine della sfida, l'amarezza per Milena Bertolini è evidente: "Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Tranne l’inizio bloccato, le ragazze hanno dato tutto ciò che avevano e meritavamo qualcosa in più, ma il calcio è questo", queste le dichiarazioni a caldo rilasciate ai microfoni Rai.

"È mancata un po’ di tranquillità all’inizio, si arriva in queste situazioni dove si è obbligati a vincere e l’aspetto emotivo ha preso il sopravvento, ma oggi le ragazze sono state brave. Per noi è un’esperienza importante, ci farà crescere e diventare più forti per il futuro. Si volta pagina prendendo le cose positive e analizzando le cose negative, cercando di non ripetere gli errori".

La delusione di Valentina Giacinti al termine di Italia-Belgio (0-1) durante Euro 2022 Credit Foto Getty Images

