La Nazionale allenata da Milena Bertolini deve invertire la rotta. La sonora sconfitta contro la Francia per 5-1 , con 5 reti subite nella prima frazione, ha tolto delle certezze e smorzato l'entusiasmo. L’Italia approcciava questo Europeo in terra inglese con delle buone premesse. Tuttavia, era noto già alla vigilia che sarebbe stato difficile giocare al livello delle transalpine. E sul campo è risultato poi davvero impossibile.con una tripletta,con la parata decisiva in apertura sulla Bonansea,con delle discese sempre pericolose, hanno steso le azzurre.. Le prossime sfide con Islanda e Belgio, che nella prima giornata hanno pareggiato 1-1 , saranno decisive.a meno che la Francia non abbia un crollo inaspettato contro una delle altre del girone. Ma la compagine italiana deve pensare ad una partita alla volta e quindi in primis ad avere la meglio sull’Islanda. La partita è in programma. Le nordiche, come anticipato, hanno ottenuto un punto nella prima gara. Erano andate in vantaggio con un colpo di testa di Berglind Thorvaldsdóttir. La stessa giocatrice nel primo tempo si era fatta parare un rigore. Dagli undici metri ha invece siglato il pari la belga Justine Vanhaevermaet.