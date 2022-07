Italia-Belgio, match valido per la terza giornata del gruppo D dell'Europeo Femminile 2022, si é conclusa con il punteggio di 0-1. Decisiva la rete di De Caigny ad inizio ripresa. Delusione enorme per le Azzurre, che vengono eliminate al primo turno e mancano l'accesso ai quarti di finale, dove invece approda il Belgio (sfiderá la Svezia). Due sconfitte e un pareggio in tre gare per la Nazionale di Bertolini, che anche stasera ha sprecato tanto, concretizzato poco e mostrato le solite amnesie difensive. Ci sará da lavorare per crescere e migliorare, anche se il girone in fin dei conti era alla portata delle Azzurre.

Il tabellino di Italia-Belgio 0-1 (primo tempo 0-0)

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo (Dal 46' Bonfantini), Bartoli, Linari, Boattin; Giugliano, Rosucci (Dal 58' Caruso), Simonetti (Dal 68' Giacinti); Bergamaschi (Dal 81' Cernoia), Girelli (Dal 81' Sabatino), Bonansea. Ct. Bertolini.

BELGIO (4-3-3): Evrard; Vangheluwe (Dal 66' Delacauw), Kees, Biesmans, Philtjens; Vanhaevermaet, Dhont (Dal 60' Minnaert), Wullaert; De Caigny, Cayman, Eurlings (Dal 66' Deloose). CT.Serneels.

Arbitro: Ivana Martinčić (Croazia)

Gol: 49' De Caigny (B)

Ammonite: Boattin

Tine De Caigny celebra il goal dell'1-0 durante Italia-Belgio agli Europei 2022 femminili Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

1' - Subito GIRELLI! Dopo 56 secondi. Ruba palla sulla trequarti e tiro da fuori. Brava EVRARD a rispondere in tuffo.

41'- Occasione Italia in ripartenza. Giugliano per BONANSEA, che da destra effettua un tiro-cross in diagonale insidioso. Non arriva GIRELLI per un soffio.

49' - GOL! GOL DEL BELGIO! 0-1, Italia sotto nel punteggio. Cross in mezzo, mischia, batti e ribatti, arriva all'altezza del dischettoDE CAIGNY col mancino e insacca all'angolino.

51' - TRAVERSA DI GIRELLI! Clamorosa. Bonfantini vola a destra e mette rasoterra al limite per Girelli, che piazza col destro. Traversa, linea, la palla non entra.

78' - Occasione ITALIA. Contropiede delle Azzurre, palla a Giacinti, che rallenta troppo, scambia con Simonetti e poi calcia in diagonale. Deviata da Evrard e fuori di un soffio.

91' - PALO PIENO DI WULLAERT! Destro imperioso e palo pieno dalla distanza.

La migliore

Tessa WULLAERT - Giocatrice di livello superiore, che ha tecnica eccellente e sa reggere da sola il peso dell'attacco. Centra un palo clamoroso.

La peggiore

Manuela GIUGLIANO - Non é stato il suo Europeo. Lenta, scolastica, prevedibile. Anche questa sera è mancato il suo apporto.

La statistica

Era dal 2005 che l’Italia non chiudeva un’edizione dell’Europeo Femminile senza alcuna vittoria, sotto la guida di Carolina Morace – anche quel torneo fu disputato in Inghilterra (Opta)

