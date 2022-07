Francia-Italia, match valido per la prima giornata del gruppo D degli Europei femminili 2022, si é conclusa con il punteggio di 5-1 al New York Stadium di Rotherham. Decisive le reti, tutte nel primo tempo, di Geyoro (tripletta), Katoto e Cascarino. Nella ripresa il gol di Piemonte. Una gara da subito in discesa per la formazione transalpina, che ha trovato e sorpreso la Nazionale azzurra sin dai primi minuti. La squadra di Bertolini é stata travolta nel primo tempo e non ha saputo trovare contromisure alla superioritá fisica e tecnica francese. Buona reazione nella ripresa, con la rete di Piemonte, ma quando ormai le francesi avevano risparmiato energie per i prossimi impegni. L'Italia giocherá il secondo match giovedi alle 18 contro l'Islanda, per la Francia c'é il Belgio.

L'esultanza della Francia femminile, Francia-Italia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Francia-Italia 5-1 (5-0 pt)

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Périsset, Renard, Tounkara, Karchaoui (Dal 42' st Baltimore); Geyoro (Dal 22' st Dali), Bilbault, Toletti; Diani (Dal 33' st Bacha), Katoto (Dal 33' st Sarr), Cascarino (Dal 22' st Malard). A disp.: Chavas, Palis, Torrent, Mateo, Lerond, Mbock Bathy, Cissoko. C.t. Diacre

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso (Dal 29' st Piemonte), Giugliano (Dal 1' st Simonetti), Galli (Dal 1' st Rosucci); Bergamaschi, Girelli (Dal 13' st Giacinti), Bonansea (Dal 36' st Di Guglielmo). A disp.: Schroffenegger, Durante, Lenzini, Sabatino, Bonfantini, Filangeri.C.t. Bertolini

Arbitro: Rebecca Welch (Inghilterra)

RETI: 9', 40' e 45' Geyoro (F), 12' Katoto (F), 38' Cascarino (F), 31' st Piemonte (I)

Ammonite: Boattin, Simonetti, Gama

Note: spettatori 8541.

L'incredulita di Valentina Bergamaschi, Francia-Italia, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

4' - Super occasione per l'Italia. Bonansea entra in area e calcia d'interno destro rasoterra sul primo palo: serve un grandissimo intervento di piede di Peyraud-Magnin per evitare il vantaggio azzurro.

9'- GEYORO! GOL! Gol della Francia. 1-0. Sfonda a destra Diani, crossa dentro, respinge male Gama, sul tap-in arriva Geyoro che insacca col destro.

12' - KATOTO! GOL! 2-0 Francia! Italia castigata ancora. Stavolta a sinistra crossa Cascarino, interviene male Giuliani beffata da una deviazione e per Katoto é un gioco da ragazze insaccare.

15' - Palo di KATOTO. Domina a destra Diani, vola via, crossa, torre di Cascarino per Katoto, che di testa devia debolmente e centra il palo.

38' - CASCARINO! GOL! CHE GOL! 3-0 Francia. Da sinistra, rientra sul destro e scarica un tiro imprendibile.

40' - GEYORO! GOL! 4-0. Doppietta. Katoto fa sponda e manda dentro Geyoro, che salta Giuliani e insacca. 4-0 FRANCIA.

45' - GOL! E SONO 5 PER LA FRANCIA. Ancora Geyoro! Tripletta per la centrocampista transalpina che recupera il pallone sulla trequarti azzurra e allarga per Toletti che le restituisce il pallone a centro area: Geyoro apre il piatto destro e sigla il quinto gol francese.

76' - PIEMONTE! GOL! Gol della bandiera dell'Italia. Cross di Boattin perfetto e stacco di Piemonte. 1-5.

La migliore

Grace GEYORO - La centrocampista del PSG domina. Tre gol, uno diverso dall'altro. Con tecnica, tempismo, fisicitá. Giocatrice elegante e concreta.

La peggiore

Sara GAMA - Capitano in pieno naufragio. Katoto la mette in imbarazzo. In ritardo su tre dei cinque gol. Nella ripresa entra durissima su Geyoro, meriterebbe il rosso, ma viene graziata dal VAR. Serata disastrosa.

La statistica

L'Italia ha subito cinque gol in un primo tempo di una fase finale del primo tempo per la prima volta nella sua storia.

