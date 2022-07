Una stupenda cornice di pubblico a Wembley per la Finale degli Europei 2022 di calcio femminile tra l'Inghilterra e la Germania . Sono state le inglesi a trionfare per 2-1, conquistando il primo titolo continentale della loro storia e sfatando il tabù. Da ricordare, infatti, i due secondi posti del 1984 e del 2009. Un match intenso nel quale si è vista buona qualità di gioco e tanto agonismo. A sbloccare per prima il confronto è stata l'Inghilterra con la centrocampista del Manchester United, Ella Ann Toone, al 62′. Al 79′ ci ha pensato Lina Magull, giocatrice di punta del Bayern Monaco, a pareggiare i conti. Sono stati necessari i tempi supplementari ed è stata l'attaccante del Manchester City, Chloe Kelly, a far trionfare le inglesi al 110′.

PRIMO TEMPO - Wiegman opta per un 4-2-3-1: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. Voss-Tecklenburg risponde con il collaudato 4-3-3: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand. Al 3′ la prima grande occasione dell'incontro per le inglesi: colpo di testa di White, disinnescato dall'estremo difensore tedesco. Grande intensità in mezzo al campo e la replica teutonica arriva al 9′: la conclusione di Däbritz dal limite dell'area di rigore viene respinta di testa da Bronze. Nei primi 20′ convince di più l'Inghilterra per costruzione, ma è la Germania a sfiorare il gol al 26′: sugli sviluppi di un corner, Hegering colpisce a pochi centimetri dalla linea di porta e tra mille rimpalli in area piccola la compagine di casa si salva. Al 26′ il VAR entra in azione dopo la chance capitata a Hegering per un possibile tocco di braccio. Nessuna irregolarità rilevata però dopo il controllo. La prima frazione va in archivio sul pari a reti bianche.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa partenza sprint della Germania che va vicina alla marcatura con Magull: la n.20 tedesca non è precisa nella conclusione da posizione molto invitante, vicina al dischetto del rigore. Al 62′ arriva il gol inglese: bellissima rete di Toone, entrata da pochi minuti in campo, che ha sfruttato al meglio l'assist di Walsh per superare il portiere avversario in uscita con un ottimo pallonetto. La Germania non ci sta e la già citata Magull sfiora il pari con un tiro che colpisce il montante della porta dell'Inghilterra. Girandola di cambi e il pari si tramuta in realtà al 79′: bella azione corale delle teutoniche e una scatenata Mogull, sempre lei, di piatto sinistro è chirurgica. Lo score rimane sull'1-1 e si va ai tempi supplementari.

SUPPLEMENTARI - Tra le file tedesche, a sorpresa, esca Magull ed entra Dallman, mentre le inglesi sembrano avere maggior birra in corpo e attaccano maggiormente. Non stupisce che al 111′ arrivi il raddoppio delle ragazze di Wiegman: Kelly è una rapace d'area a raccogliere un palla vagante nel cuore della difesa teutonica e da pochi passi lascia partire un tiro su cui Frohms non può nulla. Ci prova la Germania a reagire, ma manca lucidità. Nello stesso tempo con Russo la selezione di casa sfiora il tris. Non accade più nulla ed è grande festa per le calciatrice allenate da Wiegman.

