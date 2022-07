Calcio

Inghilterra-Germania "Dovrebbe giocare con gli uomini": Alexandra Popp si presenta in conferenza coi baffi

EURO 2022 - Alexandra Popp scherza sui commenti via social che la invitavano a giocare con la Nazionale maschile (per via della sua bravura, ha già segnato 6 gol a Euro 2022) presentandosi nella conferenza stampa di viglia della finalissima contro l'Inghilterra con i baffi!

00:00:46, un' ora fa