Domenica 31 luglio, alle ore 18.00, il mitico Wembley Stadium sarà teatro della Finale degli Europei 2022 di calcio femminile tra l’Inghilterra e la Germania. Una sfida affascinante tra due grandi realtà del calcio in rosa in questa rassegna continentale.

Le inglesi, padrone di casa, sono reduci dal perentorio successo in semifinale contro la Svezia. Un 4-0 nel quale la formazione allenata da Sarina Wiegman ha messo in mostra tutte le proprie qualità individuali e di squadra. Da par loro, le tedesche vorranno far valere la storia, citando gli otto successi complessivi in questa competizione.

Grazie a una strepitosa Alexandra Popp, le teutoniche hanno avuto la meglio della Francia per 2-1 nel penultimo atto e ora lanciano il guanto di sfida alle inglesi in un partita che vedrà confrontarsi il miglior attacco del torneo (Inghilterra) con la miglior difesa (Germania).

PROGRAMMA FINALE EUROPEI 2022 CALCIO FEMMINILE

Domenica 31 luglio, Wembley a Londra

Ore 18.00 Inghilterra-Germania – Finale

FINALE EUROPEI 2022 CALCIO FEMMINILE IN TV

Domenica 31 luglio (ore 18.00), la partita tra Inghilterra e Germania, Finale degli Europei 2022 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta tv IN CHIARO su Rai2 e a pagamento da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La copertura streaming sarà sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo e NOW.

