Euro 2022 Grinta Sara Gama: "Per questo Europeo, stessa passione del Mondiale" 27/06/2022 A 07:20

Italia femminile 2022 Credit Foto Getty Images

Il modulo: 4-3-3, centrocampo che ruota

L’Italia arriva sostanzialmente bene a questo appuntamento. Il gruppo è pressoché lo stesso da diversi anni, con colonne come Giuliani, Bartoli, Linari, Gama, Giugliano, Cernoia, Galli, Girelli, Bonansea, Sabatino, Giacinti e l’inserimento di qualche volto nuovo molto interessante come Boattin, Di Guglielmo, Caruso, Bonfantini. Il modulo utilizzato da Bertolini è sempre il medesimo: 4-3-3 con due terzini di spinta (Boattin a sinistra, Di Guglielmo a destra), un centrocampo in cui si alterneranno anche Rosucci e Simonetti, l’attacco con due esterni e una tra Girelli e Sabatino come riferimento centrale.

Girelli e Bonansea: servono i loro gol

Cristiana Girelli e Barbara Bonansea sono sicuramente le due ragazze in copertina di questa Nazionale. Le due pluricampionesse della Juventus avranno il compito di finalizzare la manovra azzurra e di sfruttare le occasioni concesse. L’Italia è una formazione ostica, organizzata, combattiva, che subisce poco (solo cinque reti incassate nel girone di qualificazione chiuso alle spalle della Danimarca) e spesso riparte in velocità. Per sognare in grado sono vitali i loro gol e le loro giocate.

Bonansea Italia Spagna amichevole Credit Foto Getty Images

Semifinale un sogno, quarti alla portata

Ma qual é il reale obiettivo di questa Nazionale? Il girone non è cosí agevole e scontato, visto che la Francia ( tra le favorite del torneo ) parte avanti nei pronostici, che il Belgio ha vinto il suo girone di qualificazione e l’Islanda ha diversi talenti interessanti, tra cui Sara Björk Gunnarsdóttir, neo acquisto della Juventus che l’ha prelevata dal Lione campione d’Europa. Quindi già chiudere nelle prime due posizioni il gruppo e approdare ai quarti è un obiettivo soddisfacente. Il problema, per le Azzurre, è che il girone D incrocia il C, quello cioé di Svezia e Olanda, che ad oggi appaiono superiori all’Italia. Arrivare in semifinale sarebbe veramente un’impresa e al tempo stesso uno stimolo a quel punto: con un percorso del genere sarebbe difficile per chiunque fermare poi le nostre ragazze.

