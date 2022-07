Il rammarico e la delusione restano. Perché nonostante la Francia fosse di un altro pianeta, Islanda e Belgio erano ampiamente alla portata dell'Italia di Milena Bertolini, quantomeno sullo stesso piano delle nostre ragazze. E invece, dopo l'1-1 contro le islandesi, è arrivata addirittura la sconfitta con il Belgio, che accede ai quarti di finale e sfiderà la Svezia. Un solo punto conquistato, due ko, ben sette gol subiti e solo due segnati. Un bilancio decisamente negativo quello della Nazionale azzurra, che viveva ancora degli ottimi ricordi legati al Mondiale 2019, ma che in questi tre anni ha faticato a rinnovarsi e ad inserire ragazze più giovani e affamate.

La disperazione di Valentina Giacinti per un'occasione sprecata durante Italia-Belgio a Euro 2022 Credit Foto Getty Images

Fallimento che deve portare cambiamenti

Si può parlare di fallimento? Sì. Perché i quarti di finale erano un obiettivo minimo e raggiungibile. Francia, Svezia, Olanda, Inghilterra, Germania e Spagna sono le sei Nazionali europee di un altro livello rispetto all'Italia attuale. Ma le altre sono tutte squadre abbordabili, con le quali le Azzurre non partono con il pronostico a sfavore. Eppure l'esordio shock contro le francesi ha pesato, anche psicologicamente e ha tolto la serenità alle Azzurre. L'indisponibilità causa covid di Cernoia nelle prime due partite ha indubbiamente influito, ci sono state alcune occasioni sprecate, ma non sono fattori sufficienti a giustificare questa eliminazione. Quando però arriva una debacle come questa, urge un immediato cambiamento.

Movimento che cresce, ma bisogna innovarsi

Non un cambiamento tecnico o decisionale. Un rinnovamento complessivo, sia al gruppo azzurro, che al modo di preparare e affrontare questi eventi. La Serie A femminile ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, i top club italiani hanno investiti e stanno investendo, la federazione pure. Però non bisogna fermarsi, perché le altre Nazioni corrono e tentano di migliorare di continuo. I nostri settori giovanili sono ancora di basso livello rispetto ai top d'Europa, la preparazione fisica da noi è inferiore (e con la Francia si è vista tutta la differenza), l'approccio mentale deve obbligarci a dare fiducia anche alle più giovani. Questo gruppo azzurro,che negli ultimi anni ha fatto la storia (massimo rispetto), ha necessità di innesti freschi e coraggiosi. Non tutto è da buttare, la fiducia nella crescita deve rimanere immutata, ma deve esserci la consapevolezza di essere indietro e di avere tanta strada da fare per accorciare il gap con altri Paesi che ci sono avanti. E non di poco.

Girelli: "Siamo tristi e deluse: uscita difficile da digerire"

