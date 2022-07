Gruppo A degli Austria si gode l'1-0 contro la Norvegia, per un successo fondamentale ai fini della qualificazione ai quarti di finale: decisiva la rete di Nicole Billa al 37' del primo tempo. L'Inghilterra invece continua nella serie di goleade davanti al pubblico amico del St. Mary's Stadium di Southampton. Dopo vince 5-0 con l'Irlanda del Nord e allunga a 12 la striscia di vittorie negli scontri diretti (64 goal fatti e soltanto 3 subiti). Per l'Inghilterra passaggio del turno a punteggio pieno, con 14 reti segnate e nessuna subita in questa prima fase. Giornata di gare finali per ildegli Europei femminili 2022 . L'si gode l'contro la, per un successo fondamentale ai fini della: decisiva la rete dial 37' del primo tempo. L'invece continua nelladavanti al pubblico amico del St. Mary's Stadium di Southampton. Dopo l'8-0 rifilato alla Norvegia , la nazionale allenata da Sarina Wiegmancon l'e allunga a 12 la striscia di vittorie negli scontri diretti (64 goal fatti e soltanto 3 subiti). Per l'Inghilterra passaggio del turno a punteggio pieno, con 14 reti segnate e nessuna subita in questa prima fase.

Irlanda del Nord - Inghilterra 0-5

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, una nazionale composta per lo più da calciatrici non professioniste - Lauren Wade è stata direttrice di un'azienda di onoranze funebri, mentre Kirsty McGuinness era commessa in un negozio di bricolage - che incassa soltanto 5 goal dalle Leonesse d'Inghilterra ha di che "festeggiare". L'Irlanda del Nord di Kenny Shiels chiude però questi Europei con tre sconfitte in altrettante sfide e un solo goal fatto (nel k.o. 1-4 con la Norvegia). L'Inghilterra si gode quasi la passerella davanti al pubblico di Southampton e anche la doppietta di Alessia Russo, la quale subentra nella ripresa e in 8' firma due reti (48' e 53') per appaiare provvisoriamente Grace Geyoro (Francia) al 2° posto nella classifica marcatrici, dietro alla compagna Bethany Mead (5), quest'ultima in goal anche oggi ovviamente.

Austria-Norvegia 1-0

L'Austria si gode invece la vittoria di misura sulla Norvegia, caratterizzata dal già citato goal di Billa ma anche dalle parate di Manuela Zinsberger. L'estremo difensore dell'Arsenal firma la giocata fondamentale, deviando sulla traversa il tiro della subentrata Celin Bizet Ildhusoy a tempo quasi scaduto e mantenendo così sull1-0 una sfida in cui la Norvegia crea davvero poco o nulla. A proposito di portieri, grande serata anche per Guro Pettersen, la quale evita un passivo ben più pesante alla sua Norvegia con una serie di ottimi interventi dilazionati tra primo e secondo tempo.

