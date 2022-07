Gli Europei 2022 di calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, sabato 16 luglio: nella terza ed ultima giornata della prima fase del Girone B, la Germania ha disintegrato la resistenza del fanalino di coda Finlandia per 3-0 (reti di Kleinherne, Popp e Anyomi), legittimando il primato a 9 punti, mentre la Spagna ha superato la Danimarca per 1-0 all'ultimo respiro (90' Cardona) conquistando l’accesso ai quarti come seconda.

Girone B 3a giornata

Danimarca-Spagna 0-1 (90' Cardona)

Finlandia-Germania 0-3 (40' Kleinherne, 48' Popp, 63' Anyomi)

Classifica

Germania 9

Spagna 6

Danimarca 3

Finlandia 0

