si sarebbe candidata a ospitare gli Europei di calcio o del 2028 o del 2032. La Russia sembra ancora una volta voler lanciare provocazioni all'Europa. Noncurante intatti delle sanzioni internazionali dei vincoli e dei ban cui sono sottoposti i suoi atleti, trapela la notizia che

Faremo un’offerta per ospitare i Campionati Europei 2028 e 2032

Questa la promessa del membro del consiglio della RFU Sergei Anokhin all’emittente Match TV.

Non è ancora chiaro se ci sia una preferenza per una delle due edizioni o se si voglia seriamente candidare per entrambe. Quel che è certo è che per il 2028 esiste già la proposta congiunta di Regno Unito e Irlanda, mentre per il 2032 si è candidata l'Italia.

La candidatura ufficiale non sarebbe ancora pervenuta all'UEFA, ma di certo nel contesto geopolitico attuale le speranze della russia di ottenere soddisfazione sono ridotte al lumicino, visto che poi ha già ospitato un'altra edizione di recente (quella del 2018) e che per il 2028 c'è anche la candidatura della Turchia.

