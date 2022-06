Tante cose buone e qualche rimpianto. Una grande Italia U-19 cede solo negli ultimi minuti all'Inghilterra ed abbandona in semifinale gli Europei di categoria. Ottimo il primo tempo degli azzurri, compatti ed attenti nonostante qualche spodarico errore in uscita: dopo un grande avvio e un paio di chance nitide è Miretti a regalare il vantaggio all'Italia su calcio di rigore. L'Inghilterra prova a rispondere con rabbia agonistica e poche idee, ma le parate di Desplanches e il buon lavoro di Ghilardi mantengono solido il muro dei ragazzi di Nunziata.

La musica cambia sensibilmente nella ripresa: l'Inghilterra, grazie soprattutto alla qualità dei propri ingressi dalla panchina, trova il pareggio con Scott e crea tantissime azioni pericolose soprattutto con l'indemoniato Bynoe-Gittens: serve un grandissimo Desplanches per tenere a galla la nostra Nazionale, poco incisiva e col fiato corto. Gli azzurri provano a scuotersi nel finale ma vengono puniti da un'altra palla inattiva: all'82' è Quansah a staccare su calcio d'angolo e a battere ancora Desplanches, grazie anche ad una sfortunata deviazione. Nel finale Cox si esalta e salva il risultato su Fazzini e Baldanzi: un risultato che lascia l'amaro in bocca, ma non nasconde quanto di buono fatto vedere da tanti ragazzi dal futuro assicurato.

Ad

Il tabellino

Europei U19 L'Italia ha la sua avversaria: ci sarà l'Inghilterra in semifinale 25/06/2022 A 20:07

Inghilterra U-19 - Italia U-19 2-1

INGHILTERRA U-19 (4-2-3-1): Cox; Norton-Cuffy (56' Oyegoke), Edwards, Quansah, Doyle; Iroegbunam (56' Scott), Chukwuememka; Devine, Ramsey (56' Bynoe-Gittens (83' Chambers)), Vale; Scarlett (87' Jebbison). CT: Foster

ITALIA U-19 (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia (63' Mulazzi), Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian (73' Fontanarosa), Faticanti (90' Fazzini), Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino (63' Volpato). CT: Nunziata

ARBITRO: Kikacheishvili

GOL: 12' Miretti, 58' Scott, 82' Quansah

AMMONITI: 2' Iroegbunam, 36' Desplanches, 60' Ghilardi, 65' Faticanti, 84' Devine, 90+5 Miretti, 90+6 Nasti, 90+6 Scott, 90+7 Jebbison

ESPULSI: -

NOTE: recupero 11'

La cronaca in 5 momenti

12 - MIRETTIIII!! RIGORE PERFETTO, COX NON CI ARRIVA!! Italia meritatamente avanti!

38 - DESPLANCHEEEESSS! CHE PARATA!! Punizione deviata di Vale e il portiere azzurro si esalta mettendo la sfera alta sopra la traversa!

58 - GOL DELL'INGHILTERRA! SCOTT!! Appena entrato il numero 14 inglese sorprende tutti su azione di corner: tutto da rifare per gli azzurri.

70 - DESPLANCHES!! PARATA SUPER SU GITTENS!! Fantastico intervento in estirata dell'estremo difensore azzurro, che salva i suoi con un gran riflesso sul palo sinistro!

82 - GOL DELL'INGHILTERRA! QUANSAH! Ribaltata la gara grazie ad un altro corner: il giocatore inglese si fa trovare pronto e punisce ancora di testa gli azzurrini.

Momento social

Il migliore

Jamie BYNOE-GITTENS - Ingresso in campo folgorante per il giocatore del Borussia Dortmund, che spacca letteralmente a metà la difesa italiana con strappi continui, sempre efficaci e ben gestiti. Un grande prospetto, considerato che è classe 2004: in Germania sui talenti anglosassoni hanno davvero l'occhio lungo.

Il peggiore

Brooke NORTON-CUFFY - Causa il rigore in apertura, poi soffre maledettamente l'anarchia ragionata di Miretti che lo porta a spasso per tutta la trequarti. Dinoccolato e a corto di fiato anche in proposizione offensiva.

Mancini cerca il lato positivo: "Che bravi Gnonto e Scalvini!"

Europei U19 Francia troppo forte per l'Italia: 4-1, azzurri secondi nel girone 24/06/2022 A 17:33