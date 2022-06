Sfida di grande fascino quella tra Italia U19-Inghilterra U19 che andrà in scena martedì 28 giugno alle ore 17.00. Gli azzurrini, nella fase a gironi, tandem Volpato-Ambrosino e, gli inglesi, possono contare sul tridente offensivo Iling-Delap-Devine. La vincente andrà direttamente in finale che si giocherà venerdì 1 luglio. Inoltre, i nostri avversari hanno battuto Israele grazie alla rete di Liam Delap, chiudendo il Gruppo B al primo posto dopo le vittorie contro Austria e Serbia. che andrà in scena martedì 28 giugno alle ore 17.00. Gli azzurrini, nella fase a gironi, sono stati battuti dalla Francia che ha terminato prima costringendoci a giocare contro gli inglesi. La Francia sfiderà, invece, l'Israele. Il Ct Nunziata dovrebbe affidarsi a Zacchi tra i pali con Baldanzi dietro alVolpato-Ambrosino e, gli inglesi, possono contare sul tridente offensivo Iling-Delap-Devineche si giocherà venerdì 1 luglio. Inoltre, i nostri avversari hanno battuto Israele grazie alla rete di Liam Delap, chiudendo il Gruppo B al primo posto dopo le vittorie contro Austria e Serbia.

PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (3-4-3): Sharman-Lowe; Quansah, Edwards, Humphreys; Oyegoke, Scott, Chukwuemeka, Chambers; Iling, Delap, Devine. CT. Haim

ITALIA (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi; Volpato, Ambrosino. CT. Nunziata.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida Inghilterra-Italia Under 19 sarà visibile in diretta TV in chiaro, gratis e in esclusiva, su RaiSport+HD. Inoltre, sarà visibile in diretta streaming tramite Rai Play, scaricando l'app su una smart tv, o collegandosi al sito di Rai Sport.

