Dopo la sconfitta contro la Francia per 4-1 , gli azzurrini di Carmine Nunziata si sono qualificati come secondi del girone. L'conosce ora anche la sua avversaria in semifinale, con gli azzurrini che se la vedranno con la temibile, altra favoritissima al titolo. La squadra di Ian Foster ha vinto tutte le partite del suo gruppo, come la Francia, ma è l'unica Nazionale a non aver ancora subìto gol nel torneo. Dopo i successi sull'Austria (2-0) e sulla Serbia (4-0), è arrivata anche la vittoria contro Israele per 1-0 grazie al gol di, attaccante classe 2003 del Manchester City.