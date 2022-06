Baldanzi e Volpato, questa volta i titoli sono per Giuseppe Ambrosino, schierato titolare con la maglia n.9 e autore del gol partita a metà primo tempo. Una splendida soddisfazione per il giovane attaccante del Napoli, già protagonista nel campionato Primavera, di cui è risultato capocannoniere con 20 gol: è soprattutto grazie a lui se il Napoli è riuscito a salvarsi. Ora è decisivo anche per l'Italia, che ora si avvicina a grandi passi alla semifinale europea. L'Italia Under 19 continua a brillare: dopo il successo per 2-1 contro la Romania , gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata trovano anche il secondo successo nella fase a gironi dell'Europeo di categoria. L'1-0 alla Slovacchia padrone di casa permette all'Italia di balzare in testa alla classifica del gruppo A. Se contro i romeni a prendersi l'onore della cronaca erano stati, questa volta i titoli sono per, schierato titolare con la maglia n.9 e autore del gol partita a metà primo tempo. Una splendida soddisfazione per il giovane attaccante del Napoli, già protagonista nel campionato Primavera, di cui è risultato capocannoniere con 20 gol: è soprattutto grazie a lui se il Napoli è riuscito a salvarsi. Ora è decisivo anche per l'Italia, che ora si avvicina a grandi passi alla semifinale europea.

Ad

Tabellino

UEFA Nations League Mancini e i "troppi giovani": ma non era coraggioso e i club vigliacchi? 17/06/2022 A 17:57

Slovacchia-Italia 0-1 (primo tempo 0-1)

SLOVACCHIA (4-3-3): Balaz; Micuda, Luka, Ujaky, Sikula (dal 72' Kopasek); Oravec (dal 74' Halabrin), Holly, Szolgal (dal 46' Griger), Snajder (dal 46' Kosa), Jambor (C), Sauer (dal 64' Gajdos). Ct. Albert Rusnák

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane (C); Casadei, Faticanti, Fabbian (dal 79' Terracciano); Miretti (dal 85' Fontanarosa); Nasti, Ambrosino (dal 59' Volpato). Ct: Carmine Nunziata

Marcatori: 33' Ambrosino (I)

Arbitro: Goga Kikacheishvili (GEO)

Ammoniti: Mulazzi (I), Casadei (I), Ghilardi (I), Hollý (S), Nasti (I)

Espulsi: nessuno

Cronaca

Parte meglio la squadra padrone di casa, sospinta dal pubblico dello stadio "Antona Malatinského" di Trnava, mentre gli azzurrini sono più contratti rispetto al match contro la Romania. Al 20' chance chiara per la Slovacchia: Jambor va via sulla destra, ma per fortuna degli azzurri Sauer non arriva sul pallone con i tempi giusti. E' un bel momento per la Slovacchia: Desplanches è costretto ad allungarsi sulla punizione diretta del solito Jambor. Al 25' si sveglia l'Italia: grande combinazione tra gli azzurri e arriva la conclusione di Miretti, che trova solo la traversa, sulla ribattuta Fabbian non ribadisce in rete. Al 31' è il momento di Ambrosino che fa tutto da solo, si sposta la palla sul destro, ma anch'egli trova solo la traversa. L'Italia passa al minuto 33: questa volta Ambrosino, con il sinistro, non sbaglia sull'assist perfetto di Miretti. Il primo tempo termina sull'1-0 per gli azzurrini.

Nella ripresa la Slovacchia prova a cambiare registro, operando subito due cambi, ma spinge ancora l'Italia: gli azzurrini vogliono il raddoppio e lo sfiorano in più occasioni. Ambrosino lascia il suo posto a Volpato, la chance più nitida capita al 65' sul piede sinistro di Casadei, il quale però non trova lo specchio della porta. Mulazzi accompagna sempre con precisione la manovra offensiva degli azzurrini e anche lui al 70' sfiora il raddoppio. Al 76' è la volta di Nasti ad andare vicino alla rete di testa: perfetti i suoi tempi di inserimento sul passaggio di Miretti, ma ancora niente da fare, seppure di poco. All'80' attento Desplanches sul colpo di testa di Jambor. All'86' Casadei prova a beffare da lontanissimo il portiere avversario, uscito con i tempi sballati ma senza riuscirci. Gajdos regala l'ultimo brivido su punizione, ma l'1-0 è anche il risultato finale. Altro successo per gli azzurrini di Nunziata.

..

Mancini: "L'Italia non è ancora squadra ma questi giovani hanno futuro"

Calciomercato Da Ricci a Cambiaghi, i 5 gioielli dell'Under 21 da seguire 15/06/2022 A 19:07