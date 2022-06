Il sogno di Wilfried Gnonto di giocare in maglia azzurra si è avverato, con tanto di assist all'esordio e gol contro la Germania martedì sera a Moenchengladbach che l'ha reso il marcatore più giovane di sempre nella storia della Nazionale maggiore. Di sogno l'attaccante classe 2003 ne avrebbe un altro: partecipare agli Europei Under 19 che si disputeranno in Slovacchia dal 18 giugno all'1 luglio e che vedranno tra le Nazionali protagoniste anche l'Italia, inserita nel Girone A con i padroni di casa, la Francia e la Romania (proprio contro i rumeni ci sarà l'esordio sabato 18 alle ore 20). Un sogno, però, che rischia seriamente di essere spezzato. Vediamo perché.

La presa di posizione dello Zurigo

Il nodo della questione è legato alla presa di posizione dello Zurigo che, forte di una regola Fifa, ha negato a Gnonto la possibilità di aggregarsi all'Under 19: la finestra che prevede l'obbligo per i club di lasciare i giocatori alle rispettive Nazionali infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è chiusa l'altro ieri (martedì). L'agente del giovane attaccante, Claudio Vigorelli, sta cercando di raggiungere in extremis un accordo con il club svizzero, che vorrebbe riavere Gnonto al meglio della forma in vista del secondo turno di qualificazione di Champions League in programma a metà luglio. Il commissario tecnico dell'Under 19, Carmine Nunziata, diramerà nella giornata di oggi (giovedì) l'elenco dei convocati per l'Europeo Under 19 e attenderà fino all'ultimo con la sperenza di inserire nella lista anche Gnonto.

