Era una sfida da dentro o fuori e gli azzurri non hanno sbagliato. L'Italia guidata da mister Carmine Nunziata stende il Belgio per 2-0 e si qualifica per la Final 8, atto decisivo degli Europei Under 19 che andrà in scena dal 18 giugno al 1° luglio, in Slovacchia. Nell'occasione, ci si giocherà anche l'accesso ai Mondiali Under 20 in programma in Indonesia nel 2023. A decidere il match le reti, entrambe nel primo tempo, dello juventino Fabio Miretti su assist di Gnonto e dell'interista Cesare Casadei, di testa su invito proprio di Miretti. In precedenza, la squadra aveva pareggiato con la Germania e battuto rotondamente la Finlandia.

IL TABELLINO

Belgio-Italia 0-2

Belgio (4-3-1-2) : Boets; Ngoy, Lavia, Leysen, Rommens; Engels, Mbamba-Muanda, Audoor (84' Mondele); Sandra (60' Bakayoko); Oyen, Descotte. All.: Sonck.

Italia(4-3-1-2) : Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Scalvini, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Gnonto (82' Baldanzi), Ambrosino (60' Nasti). All.: Nunziata.

Arbitro: Peter Kralović (Slovacchia).

Marcatori: 8' Miretti (Italia), 45' Casadei (Italia).

