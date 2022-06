Italia che scalpita e vuole stupire. tanti talenti in rosa: una vetrina importante per vari giocatori che già si sono affacciati anche con le prime squadre della nostra Serie A. Scopriamo insieme quali possono essere i nomi più in vista in ottica futura per il nostro calcio, che ha un disperato bisogno di aggrapparsi a forze fresche dopo le ultime delusioni.. Un'che scalpita e vuole stupire. L'Under 19 del ct Nunziata si prepara alla semifinale degli Europei contro l'Inghilterra punta ad un grande risultato sfruttando la forza dei: una vetrina importante per vari giocatori che già si sono affacciati anche con le prime squadre della nostra Serie A. Scopriamo insieme quali possono essere i nomi più in vista in ottica futura per il nostro calcio, che ha un disperato bisogno di aggrapparsi a forze fresche dopo le ultime delusioni..

Fabio Miretti

"E' un buon giocatore, con qualità tecniche evidenti. Dimostra personalità, nonostante la giovane età, e di saper stare in campo. È un ragazzo che ha bisogno di crescere serenamente". E' stato Andrea Berta, storico direttore sportivo dell'Atletico Madrid, a dare l'investitura a Fabio Miretti, probabilmente il centrocampista più completo della next generation azzurra. Con già 6 presenze in Serie A e una Champions League a 18 anni il mediano della Juventus è stato tra i pochi giovanissimi ad aver mostrato una buona parte del suo potenziale. Abilissimo nell'orchestrare la manovra e soprattutto ad infondere la necessaria serenità al reparto, Miretti sbaglia poco e tende a scegliere sempre la giocata giusta. E' vero che ha mostrato ancora poco (non solo per colpa sua), ma guardandolo giocare con tanta autorevolezza in un ruolo così delicato tornano alla mente registi che hanno fatto le fortune del calcio italiano: dare a lui le chiavi della mediana potrebbe essere una scommessa vincente per tante squadre, anche se per ora la Juve sembra volerselo tenere stretto.

Fabio Miretti in azione durante Juventus-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Cesare Casadei

Sarà pure un campionato poco allenante, ma se riesci ad essere l'uomo decisivo di una finale Scudetto Primavera devi avere qualità. E di qualità Cesare Casadei ne ha messa in campo tanta, con grande continuità. tanto da guadagnarsi il premio Piermario Morosini come miglior giocatore della Fase Finale del Campionato Primavera 1. Un'evoluzione costante quella del classe 2003 dell'Inter, tradotta in ben quattordici gol: non pochi per un centrocampista, anche se di spiccate doti offensive. Oltre ad un fisico già strutturato per il salto tra i più grandi, a stupire di Casadei è la grande lettura degli spazi sia con che senza palla. Una delle tante marcate caratteristiche di un ragazzo che l'Inter sul mercato ha già difeso a spada tratta, proteggendolo dalla corte del Chelsea (che voleva inserirlo nell'affare Lukaku) e tante altre big europee: stavolta nella Milano nerazzurra il talento si cresce in casa.

Cristian Volpato

Dalla lontana Australia ad un gol (decisivo) in Serie A, con la sapiente mano di Totti a sostenerlo. Cristian Volpato è uno dei gioielli più brillanti del vivaio della Roma, nonché primo talento entrato a far parte della scuderia dell'ex capitano giallorosso. Un'investitura importante che nella Capitale ha già attirato sul diciottenne nativo di Camperdown sentimenti e simpatie da parte dei tifosi. Ritagliargli un ruolo preciso sarebbe per certi versi riduttivo: nasce trequartista, ma è in grado di partire anche come esterno di destra per rientrare sul piede forte e tagliare così il campo. Mourinho ne ha già individuato le qualità fondamentali: decisivo in progressione palla al piede, dotato di un tiro insidioso e di una buona visione di gioco. Doti che lo Special One ha apprezzato tanto da concedergli ben tre chance in campionato, ripagate da una rete pesantissimo con il Verona: la prima pietra di un prospetto tutto da costruire ed osservare.

Tommaso Baldanzi

In casa Empoli sanno come si fa a far emergere il talento, specie se si parla di centrocampisti. E su Tommaso Baldanzi il club toscano ha, finora, lavorato in maniera perfetta su un ragazzo dalle doti differenti, soprattutto quando si tratta di gestire il pallone. Quasi anarchico nel suo pensare la partita, eppure estremamente lucido nel selezionare le giocate: dti arricchite da una grande esplosività e forza nelle gambe, che lo rendono imprendibile nello stretto. Dopo la vittoria dello Scudetto Primavera nella stagione 2020/2021 Baldanzi è stato spesso aggregato alla prima squadra dell'Empoli e, a poco più di 19 anni, ha già esordito in Serie A: un premio meritato per un prospetto tanto interessante.

Giuseppe Ambrosino

Diciotto anni, ben venti gol nel campionato primavera e tanto, tantissimo carattere. Giuseppe Ambrosino, in un'Italia che piange per l'assenza di attaccanti all'altezza, è un bomber affamato e completo, che ha letteralmente trascinato il suo Napoli ad un'insperata salvezza nel campionato Primavera 1. Le qualità del nativo di Procida hanno stregato lo staff tecnico azzurro, che con ogni probabilità lo valuterà attentamente quest'estate prima di ritagliargli la prima vera esperienza importante in prestito: mezza Serie C è sul ragazzo, ma i partenopei spingono per farlo misurare già con la durezza della Serie B. Un passaggio propedeutico, per farsi le ossa in vista nel calcio dei grandi: Gabriele Giuffrida, suo procuratore, ha già tracciato la strada...

