Francia, Svizzera e Norvegia. Saranno queste le avversarie dell'Italia ai prossimi Europei Under 21, in programma dal 9 giugno al 2 luglio 2023 in Romania e Georgia. L'urna di Bucarest non è stata particolarmente benevola con gli azzurri, che si trovavano in seconda fascia e sono stati inseriti nel Gruppo D. Questo il commento del CT Paolo Nicolato dopo il verdetto delle urne: "Onestamente speravamo meglio, ma a essere sinceri è un girone che ci motiva molto perché, secondo me è il girone più difficile. Abbiamo pescato la squadra più forte, la Svizzera, che ha fatto i nostri stessi punti, piazzandosi però al secondo posto nel proprio girone, mentre noi siamo stati i primi nel nostro; poi abbiamo la Norvegia, che è una squadra molto fisica, un osso sempre duro. È un girone complesso. C'è anche la Francia, che è sempre a un livello altissimo".

"Speriamo di arrivare bene e di giocarcela bene - ha concluso Nicolato - con ragazzi che hanno alle spalle un certo minutaggio, per il semplice fatto che avremo di fronte squadre formate da elementi di solito molto impiegati nei rispettivi campionati". Da ogni girone passeranno il turno le migliori due, che accederanno alla fase a eliminazione diretta. La rassegna metterà in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 . La Francia è già qualificata in quanto Paese ospitante, così voleranno al torneo a cinque cerchi le prime tre classificate del prossimo Europeo.

Il calendario dell'Italia

Giovedì 22 giugno, ore 20.45: Francia-Italia

Domenica 25 giugno. ore 18: Svizzera-Italia

Mercoledì 28 giugno, ore 20.45: Italia-Norvegia

Tutti i gironi

Gruppo A: Georgia, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi

Gruppo B: Romania, Spagna, Ucraina, Croazia

Gruppo C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele

Gruppo D: Norvegia, Svizzera, Francia, Italia

