Grazie al successo per 4-0 in Lussemburgo, l'Italia Under 21 ha staccato il pass per le fasi finale degli Europei 2021: l'appuntamento è fissato per la prossima primavera in Ungheria e Slovenia, sedi ospitanti della 23esima edizione. Oltre agli azzurrini di Paolo Nicolato, altre 10 Nazionali hanno già conquistato la qualificazione: si tratta di Russia, Svizzera, Olanda, Danimarca, Spagna, Inghilterra, Francia, Portogallo e - naturalmente - Ungheria e Slovenia. Per definire il quadro completo mancano ancora 5 squadre che porteranno così il totale a 16. Il 17 giugno scorso il Comitato esecutivo dell'UEFA ha stabilito un format particolare per Euro 2021: il torneo sarà infatti diviso in due blocchi distinti.