Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L'Italia Under 21 si impone 4-0 in Lussemburgo (su un campo pesantissimo e ai limiti della praticabilità) e si qualifica aritmeticamente agli Europei 2021 che si disputeranno la prossima primavera in Ungheria e Slovenia in due blocchi distinti (fase a gironi dal 24 al 31 marzo e fase a eliminazione diretta dal 31 maggio al 6 giugno). Grande protagonista del match di Differdange è Gianluca Scamacca, che firma una doppietta nella prima mezz'ora. Nella ripresa vanno a segno anche Pinamonti e Marchizza. Grazie a questi 3 punti gli azzurrini di Paolo Nicolato consolidano il primo posto del girone 1 di qualificazione portandosi a quota 22 punti, a +4 sull'Islanda: con una sola partita ancora da disputare, l'Italia è irraggiungibile.