Spagna e Olanda sono ufficialmente le prime semifinaliste dei Campionati Europei Under 21 2021 di calcio maschile, in corso di svolgimento tra Ungheria e Slovenia per questa fase finale della manifestazione. Gli spagnoli attendono adesso in semifinale la vincente del match Italia-Portogallo, mentre gli olandesi se la vedranno con una tra Germania e Danimarca.

Rimonta clamorosa da parte degli Orange in quel di Budapest contro la Francia, capace di sbloccare l’incontro dopo 23′ con Upamecano per poi pagare dazio nel secondo tempo sotto i colpi della squadra allenata da Van de Looi. Decisiva la doppietta di Boadu, che pareggia i conti al 51′ e poi evita i supplementari con il gol qualificazione al 93′.

Partita pazza anche a Maribor tra la favorita Spagna e l’outsider Croazia. Le Furie Rosse, dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, sono passate in vantaggio al 66′ con Puado e sembravano ormai ad un passo dalla semifinale, ma i biancorossi sono riusciti a portare il match ai supplementari grazie al calcio di rigore realizzato da Ivanusec a recupero inoltrato. Decisivo per il passaggio del turno iberico la seconda rete di Puado al 110′.

