Cresce l’attesa per Italia-Portogallo, sfida secca valevole per i quarti di finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile. Il match, previsto lunedì 31 maggio, si disputerà sul terreno di gioco dello stadio Stožice di Lubiana, in Slovenia. Kick off previsto per le ore 21:00. L’Italia del ct Paolo Nicolato ha centrato il pass per i quarti grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo B alle spalle della Spagna, mentre il temibile Portogallo ha dominato il gruppo D con tre vittorie su Croazia, Svizzera e Inghilterra.

Probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Correia, Queiros, Leite, Dalot; Vitinha, Luis, Gedson Fernandes; Trincao, Mota, Ramos

Info match

ore 21.00 Italia-Portogallo U21 (diretta tv su Rai 1 e live streaming su Rai Play)

Italia-Portogallo verrà trasmesso in chiaro in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play. Eurosport vi proporrà la DIRETTA testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un attimo dell’avventura azzurra nell'Europeo di categoria.

