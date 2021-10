Si accende la disputa tra Federcalcio svedese e italiana dopo il tanto discusso match di qualificazione agli Europei under 21. La Uefa ha aperto un'indagine con il proposito di far luce sui presunti insulti razzisti ricevuti da Anthony Elanga, ala svedese in forza al Manchester United. Secondo il c.t. dell'Under 21 svedese Claes Eriksson, il giovane calciatore di colore sarebbe stato vittima di insulti razzisti da parte di un giocatore azzurro: "Nessuno dovrebbe essere oggetto di razzismo, è completamente inaccettabile. Tutti noi sosteniamo e siamo al fianco di Anthony in questo momento", ha commentato Eriksson in conferenza stampa.

Le accuse da parte degli svedesi scaturiscono da un finale di gara concitato: il subentrato Prica aveva pareggiato i conti al 92', fissando il risultato dell'incontro sull'1-1 e scatenando la frustrazione tra gli uomini allenati da Nicolato.

Tuttavia, la smentita della FIGC non si è fatta attendere: "La FIGC smentisce quanto riportato sul sito della Federazione svedese e ripreso da alcuni Media, auspicando che gli organismi competenti facciano chiarezza tempestivamente sul caso", questo un estratto del comunicato della federazione. La FIGC invita inoltre a esaminare immagini e audio derivanti dalle riprese RAI, che non rivelano alcun abuso verbale da parte degli Azzurrini, nonostante la palese agitazione sul finale di gara.

Il comunicato dell'Uefa

"In conformità all'articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un'indagine disciplinare in merito agli incidenti che si sarebbero verificati durante la partita di qualificazione del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2023 tra Italia e Svezia giocato il 12 ottobre 2021", informa una nota pubblicata dall'Uefa. "Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".

