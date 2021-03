Nella gara di esordio degli Europei Under 21 in Ungheria e Slovenia, a Celje, gli Azzurrini di Nicolato non vanno oltre l'1-1 contro i pari età della Repubblica Ceca. Gran gol di Scamacca, ispirato da Cutrone al minuto 31. Nella ripresa, l'ex Genoa sfiora il bis, ma la band di Karel Krejci pareggia con una sfortunata autorete di Maggiore. Nel finale di partita, espulsi Tonali e Marchizza: il centrocampista del Milan riceve un rosso diretto per aver passeggiato sulla caviglia di Sasinka all'84. Il difensore dello Spezia, invece, al 94' per doppia ammonizione. Prossime gare contro Spagna e Slovenia in questo segmento di fine marzo. Le prima due dei quattro gironi si qualificano per i quarti di finale, in programma a inizio giugno.

Il tabellino

REPUBBLICA CECA U21 - ITALIA U21 1-1

Repubblica Ceca (3-4-2-1): Jedlicka; Vitik, Chalus, L. Krejci; Holik (49' Granecny), Bucha, Sadilek, Sulc; Karabek (78' Drchal); Lingr, Sasinka (89' Janosek). Ct: K. Krejci.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa (73' Bellanova), Frattesi (66' Rovella), Tonali, Maggiore (89' Pobega), Sala; Scamacca, Cutrone (73' Raspadori). Ct: Nicolato.

Arbitro: Dennis Higler (Olanda).

Gol: 31' Scamacca (I), 75' aut. Maggiore (RC).

Assist: Cutrone (I, 0-1).

Note - Recupero: 0+4. Espulsi: 84' Tonali (I) per fallo di reazione, 94' Marchizza (I) per doppia ammonizione. Ammoniti: Vitik, Zappa, Bucha, Del Prato, Janosek.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

11' - MIRACOLO DI CARNESECCHI! Sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Repubblica Ceca, colpo di testa di Krejci con tap in in area piccola di Lingr: il portiere della Cremonese risponde coi piedi di puro istinto!

17' - CUTRONE LIBERA SCAMACCA AL TIRO! Destro potentissimo respinto da Jedlicka, poi Sala non arriva al tap in.

31' - GOL DELL'ITALIA CON SCAMACCA! Gran pressione a metà campo di Frattesi, filtrante di Cutrone per l'attaccante del Genoa, che scarta Jedlicka e insacca a porta vuota: 0-1!

39' - SINISTRO IN CORSA DI CUTRONE! Palla potente, diretta al primo palo: Jedlicka respinge in calcio d'angolo.

60' - SCAMACCA! Gran cross dalla destra di Tonali: Cutrone fa velo sulla palla bassa per la conclusione di prima intenzione da parte di Scamacca, che fa la barba al palo: Azzurrini vicinissimi al raddoppio!

70' - GOL ANNULLATO ALLA REPUBBLICA CECA! Lingr insacca su imbeccata dalla sinistra di Granecny, ma in offside. Rischio, però, per gli Azzurrini!

72' - ZAPPA! Il laterale del Cagliari, ben servito da Scamacca, entra di potenza in area incrociando il destro: palla di poco a lato!

75' - AUTORETE DELL'ITALIA CON MAGGIORE E 1-1 DELLA REPUBBLICA CECA! Sinistro a giro su punizione di Karabec e colpo di testa del centrocampista dello Spezia, in anticipo su Lingr: palla che scavalca inesorabilmente Carnesecchi!

76' - TONALI! Destro tesissimo su punizione dalla distanza: Jedlicka ci arriva con Gabbia che non arriva al tap in!

77' - ANCORA JEDLICKA! Il portiere ceco respinge il colpo di testa di Gabbia sugli sviluppi del corner di Tonali!

84' - CARTELLINO ROSSO A TONALI! Sciocchezza del centrocampista del Milan, che rifila un calcetto a Sasinka a gioco fermo!

87' - RASPADORI SERVE MAGGIORE! Conclusione di prima intenzione e respinta d'istinto di Jedlicka!

88' - DESTRO DA FUORI DI SCAMACCA! Potente conclusione che esce di pochisimo!

90'+3 - VOLEE DI SALA! L'esterno della Spal incrocia bene il sinistro: palla di poco a lato.

90'+4 - DOPPIO GIALLO PER MARCHIZZA, espulsione e Italia in 9!

Il migliore

Scamacca. Un bulldozer là davanti. Il bomber che l'Italia Under 21 cercava da tempo. Fisicità e tiro, da tutte le posizioni. S'intende a meraviglia con Cutrone.

Il peggiore

Tonali. Come già gli accade nel Milan, va a intermittenza. Alterna buoni spunti nella visione del gioco ad autentiche sciocchezze, come il calcetto a Sasinka costatogli il rosso, a fallo già assegnato. Deve assolutamente cambiare mentalità per non perdersi nell'anonimato.

L'altro match del gruppo B

SLOVENIA-SPAGNA 0-3

Maribor - La Spagna Under 21 passeggia nella tana dei padroni di casa grazie alle reti nel secondo tempo dell'attaccante dell'Espanyol Javi Puado (su assist del milanista Brahim Diaz), del romanista Gonzalo Villar e del difensore del Betis (in prestito dal Barcellona) Juan Miranda. Iberici, quindi, già in testa in solitaria del gruppo B e prossimi avversari dell'Italia (sabato 27 marzo sempre a Maribor) senza Tonali e Marchizza.

