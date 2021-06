A Lubiana trionfa la Germania. L'Europeo Under 21 finisce nelle mani dei ragazzi di Stefan Kuntz, campioni d'Europa per la seconda volta nelle ultime tre edizioni, terza in totale nella storia tedesca. Finisce 1-0 e decide un gol messo a segno all'inizio del secondo tempo da Lukas Nmecha, centravanti dell'Anderlecht ma di proprietà del Manchester City, con un guizzo in area da puro bomber. È una rete che spacca in due una partita costantemente in bilico, con la Germania più pericolosa nel primo tempo e il Portogallo tutto proiettato in attacco dopo lo svantaggio. Inutilmente, però. Delude Rafael Leão, che parte dalla panchina, viene inserito da Rui Jorge all'intervallo ma non lascia il segno. Se per la Germania è il terzo sigillo, l'Europeo Under 21 continua a rappresentare una maledizione per il Portogallo: tre finali, tre sconfitte, zero successi.

Tabellino

Germania-Portogallo Under 21 1-0 (primo tempo 0-0)

Germania Under 21 (4-2-3-1): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch (84' Janelt); Wirtz (67' Adeyemi), Özcan (92' Stach), Berisha (67' Burkardt); Nmecha (84' Jakobs). Ct. Kuntz

Portogallo Under 21 (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Abdu Conté (86' Gonçalo Ramos); Vitinha (59' Jota), Florentino (83' Gedson Fernandes), Bragança; Fabio Vieira; Tiago Tomas (59' Conceição), Mota (46' Leão). Ct. Rui Jorge

Arbitro: Giorgi Kruashvili (Georgia)

Gol: 49' Nmecha

Ammoniti: Wirtz, Nmecha, Bragança, Raum, Özcan, Jota

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

8' – Tiago Tomas riceve in area da Mota, si sposta il pallone sul sinistro e incrocia di poco a lato sul secondo palo. Primo brivido del match.

15' – Sinistro dal limite di Wirtz, una deviazione di Diogo Leite mette fuori causa Diogo Costa e la palla sbatte contro la traversa.

21' – Baku tocca dentro per Nmecha, che davanti a Diogo Costa va col tocco sotto trovando la risposta in angolo del portiere portoghese.

29' – Gran destro da fuori area di Maier: Diogo Costa deve volare per alzare la palla sopra la traversa.

45' – Vitinha si presenta davanti a Dahmen, ma non trova mai il tempo di calciare e alla fine spreca tutto sbagliando il passaggio. Occasione clamorosa per il Portogallo.

49' – GOL DELLA GERMANIA. Baku trova spazio e fa partire uno splendido passaggio filtrante per Nmecha, che aggira Diogo Costa e mette dentro a porta vuota. 1-0.

72' – Adeyemi cade, si rialza e fa partire un sinistro radente che Diogo Costa, di puro riflesso, respinge con un piede.

81' – Altra ripartenza tedesca, sinistro del neo entrato Burkardt e seconda respinta con un piede in pochi minuti di Diogo Costa.

La statistica chiave

Dal 2009 la Germania è arrivata in finale degli Europei Under 21 ben 4 volte in 7 edizioni, conquistando il trofeo in 3 occasioni. L'albo d'oro è comandato da Italia e Spagna (5 successi a testa).

Il migliore

Nmecha. Sfiora il gol nel primo tempo, lo trova poco dopo l'intervallo. Ed è una rete che vale un Europeo Under 21. Man of the match.

Il peggiore

Leão. Come contro l'Italia, non entra in campo con il piglio giusto. Poca grinta, zero pericolosità. Delusione pura.

