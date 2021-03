Europei Under 21

Conclusa la fase a gironi per i Gruppo A e B. Oltre a Italia ( 4-0 alla Slovenia ) e(battuta la Repubblica Ceca 2-0), hanno staccato il biglietto per i quarti di finale anche. La Nazionale di van de Looi, conin campo, ha strapazzato l'Ungheria per 6-1 e si prende il primo posto in un raggruppamento davvero pazzo. Si perché a quotaci sono finiti ben tre squadre, visto lo 0-0 in contemporanea tra Germania e Romania. Alla fine a passare sono i tedeschi, con la Romania dia casa per colpa della differenza reti generale (dopo che anche con la classifica avulsa c'era parità).