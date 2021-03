Orgogliosi per quello che abbiamo fatto

In questi due anni lo staff ha lavorato molto duramente in un periodo difficile. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto e abbiamo ottenuto risultati importanti. Ero sicuro della qualificazioni? Oggi non era facile con una rosa ridotta all’osso. Siamo contenti di esserci arrivati, non era scontato con quello che abbiamo passato. Ce la giocheremo. [Ct Nicolato a Rai Sport]

L'espulsione di Marchizza?

Preferisco non commentare. Mi dispiace per Marchizza, evidentemente questo era il metro e non siamo riusciti a capirlo

Le parole di Cutrone

Non giocavo da tanto tempo. Sicuramente non è stato facile, ma mi sono sempre allenato al massimo aspettando la mia occasione. A livello personale non è stata una stagione fortunata. Non sto avendo i minuti che vorrei avere però do sempre il massimo e so che dimosterò il mio valore. [Cutrone a Rai Sport]

La gara contro la Slovenia

Non dovevamo sottovalutarla e sono contento che la squadra abbia reagito bene alla pressione. Abbiamo dato tutti il massimo. Sono onorato di essere il capitano di questa squadra

Dove può arrivare questa Italia?

Siamo una bella squadra, possiamo arrivare lontano

