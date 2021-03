Il prezioso pareggio a reti bianche strappato contro la Spagna a Maribor consente all'Italia Under 21 di sperare concretamente nella qualificazione ai quarti di finale. Gli azzurri di Paolo Nicolato, infatti, dopo due giornate del Girone B sono secondi in classifica a quota 2 punti in compagnia della Repubblica Ceca. Al comando c'è la Spagna (4), chiude la fila la Slovenia (1). E saranno proprio gli sloveni i prossimi avversari dell'Italia martedì sera, sempre a Maribor. Una partita da dentro o fuori e che segnerà il destino dell'Italia. La fase a eliminazione diretta degli Europei Under 21 (quarti, semifinali e finale) si disputerà dal 31 maggio al 6 giugno. In caso di qualificazione, ai quarti gli azzurrini affronterebbero la prima o la seconda classificata del Girone D ovvero una tra Portogallo, Svizzera, Croazia e Inghilterra.

L'Italia Under 21 si qualifica ai quarti di finale se...

batte la Slovenia;

pareggia con la Slovenia e la Spagna batte la Repubblica Ceca;

se Italia-Slovenia e Spagna-Repubblica Ceca finissero entrambe in parità, gli azzurrini si qualificherebbero solo segnando 2 gol in più rispetto ai cechi. Ad esempio in caso di 2-2 e 0-0 o di 3-3 e 1-1 e così via. La differenza reti con la Repubblica Ceca rimarrebbe uguale (0) ma l'Italia passerebbe il turno in virtù del maggior numero di gol segnati. In caso di perfetta parità con i cechi (punti, differenza reti e numero di gol segnati) l'Italia verrebbe quasi certamente punita dal peggior classifica in termini di fair play (già 4 gli espulsi oltre a numerosi ammoniti)

La classifica del Girone B dopo le prime 2 giornate

Posizione e squadra Punti (e differenza reti) 1. Spagna 4 (+3) 2. Repubblica Ceca 2 (0) 3. Italia 2 (0) 4. Slovenia 1 (-3)

