Nella gara di esordio degli Europei Under 21 in Ungheria e Slovenia, allo Stadion Celje, gli Azzurrini di Nicolato non vanno oltre l'1-1 contro i pari età della Repubblica Ceca . Gran gol di Scamacca, ispirato da Cutrone al minuto 31. Nella ripresa, l'ex Genoa sfiora il bis, ma la band di Karel Krejci pareggia con una sfortunata autorete di Maggiore. Nel finale di partita, espulsi Tonali e Marchizza: il centrocampista del Milan riceve un rosso diretto per aver passeggiato sulla caviglia di Sasinka all'84. Il difensore dello Spezia, invece, al 94' per doppia ammonizione. Prossime gare contro Spagna e Slovenia in questo segmento di fine marzo. Le prima due dei quattro gironi si qualificano per i quarti di finale, in programma a inizio giugno. Vediamo ora, insieme, i migliori e i peggiori del match.