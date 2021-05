Il sogno è finito. L'Italia Under 21 è eliminata dagli Europei. A testa alta, altissima, e dopo un quarto di finale epico. Gli azzurrini di Paolo Nicolato cedono per 5-3 contro il Portogallo al termine di una partita infinita, per due volte apparentemente già persa e per due volte recuperata con una grinta e un orgoglio commoventi. Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza, ne segna un paio in mezz'ora: 2-0. Ma l'Italia non demorde e accorcia con Pobega poco prima dell'intervallo. Gonçalo Ramos trova il 3-1 a poco più di mezz'ora dalla fine, ma Scamacca riporta nuovamente a -1 gli azzurrini. Fino alla zampata vincente di Cutrone , che a pochi secondi dal 90' porta il match ai supplementari. L'espulsione per doppio giallo di Lovato complica i piani all'Italia, punita infine da Jota e dal figlio d'arte Conceição nel secondo tempo supplementare. Avanza dunque il Portogallo, che in semifinale affronterà la Spagna, vincente per 2-1 sulla Croazia . Alla nostra Nazionale non rimangono che gli applausi.